台股創高，市場喊出攻「二萬」大關言論，觀看近來台股從5月中旬一路上攀，不然收復疫情股災失土，更創下新高點，傳產族群鍍金成為大贏家，不過營建股自本土疫情爆發後，類股指數從5月初的380之上一路走跌，差點面臨320失守的窘境，即使6月傳產行情大好，營建類股卻如路人甲被投資人忽略，和首季房市大好的黃金時期相比，真是大洗三溫暖。7月首個交易日，營建股空有股利題材卻未引發共鳴，今日類股走跌1%，中小型股先行，達麗(6177)、日勝生(2547)、中工(2515)、皇翔(2545)等較有表現。鼎固-KY(2923)、愛山林(2540)、國產(2504)、欣陸(3703)、潤弘(2597)等賣壓集結，下跌約2~3%。

戴德梁行今日舉行第2季房地產市場概況記者會，董事總經理顏炳立說，今年首季房市還很樂觀，但到5月全數喊停，不過目前土地市場還是很熱，預期下半年房市露孤味，土地市場持續發威。6月全月都在疫情警戒下，房市交易陷入停滯，包含信義、永慶等五大房仲6月門市業績僅剩往常的六成左右低動能，僅靠土地、低總價住宅交易，及預售換約等業務撐住基本盤。

6月台股月線大漲687點，指數再創新高，雖然今日台股創高後回檔修正，然偏多格局未遭破壞，加上電子股步入出貨旺季，若電子股可以配合基本面，並在台股成交比重回溫，大盤仍舊是有機會持續走高。營建股能否搭上台股Q3多頭列車，第一步先看疫情臉色。