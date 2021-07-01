台灣大(3045)5G開台滿一周年，用戶數突破80萬，即日起至7月底推出2大優惠活動，整合集團資源momo幣，近期由於疫情關係，電商購物正夯，momo電商購物銷售也水漲船高，台灣大盼藉由momo幣的熱度，發揮集團實力，帶動5G申辦潮。

台灣大目前5G用戶當中，有超過8成申辦999以上專案。為了滿足客戶需求，7月底前至台灣大全通路新申辦/攜碼/續約999以上指定資費，並搭購7款人氣手機，包括華碩(2357)ZenFone 8、ZenFone 8 Flip、ROG 5、三星Galaxy Note20 Ultra，OPPO A74、realme X7 Pro，以及vivo V21，除了送本土最大OTT平台myVideo，及MyMusic、myBook、GeForce Now等影音與雲端遊戲服務體驗外，還能額外獲得2000元momo幣，另外，5年以上的老客戶也有專屬優惠，申辦指定專案搭配SONY、OPPO指定機款，就送1000元momo幣。

台灣大整合集團資源推出的「mo幣多」專案，目前有近4成「mo幣多」用戶選擇申辦5G資費，除了享5G高速上網，還有每月送momo幣、消費滿額回饋等，大受網購族歡迎。7月底前新申辦/攜碼/續約5G「mo幣多」專案，依照資費不同，可額外獲得500到3000元的momo幣，每月再領取100到300元的momo幣，在momo消費滿額，每月還可享momo幣回饋。

台灣大5G開台滿周年， 5G用戶突破80萬，滲透率達14%，同時在去年底即完成6000座3.5GHz高速基站，於90%的行政區提供3.5GHz涵蓋，更於今年成為國內首家通過主管機關五成人口涵蓋率審驗的電信業者，首創的「好速(又又)雙」等多元化創新資費方案，在疫情期間更滿足用戶室內室外都飆速的絕佳體驗，影音、遊戲等新科技事業亦大幅成長，同時，5G企業專網布局已簽下30家企業客戶，CloudPBX雲端總機服務在疫情期間申辦數成長4倍，並持續鎖定5G+AIoT、車聯網、雲端及資安等新創服務，與企業夥伴共同加速推動數位轉型。