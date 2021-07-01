雃博(4106)繼捐贈20床Covid-19俯臥位氣墊床給雙北醫院後，再捐贈10床Covid-19俯臥位氣墊床給新北市政府，協助解決Covid-19重症照護的急迫所需，有效提升3倍重症照護效率。

雃博俯臥位ARDS(急性呼吸窘迫症候群)治療氣墊床Pro-care Optima Prone，成功打入歐、亞洲，及大中華地區，為營運增添新的柴火，今年在大陸地區已經銷售近90床，歐洲已在西班牙等地上市，之後全歐洲將透過代理商進行推廣，中東、印度等亞洲國家也陸續進行樣品寄送。

雃博研發的俯臥位氣墊床在去年下半年問世後，先從中國大陸市場開始推廣，至於歐洲市場已經開始第一波的推廣，雃博西班牙子公司先購買15張床。另外，製氧機的製造多在中國，去年下半年雃博子公司積極從中國進口，今年前5月共賣了7千多台，下半年可望再出貨3、4千台。

雃博的俯臥位ARDS治療氣墊床研發目的就是希望協助醫護體系對病患進行俯臥式通氣治療，提高病患肺部氧合能力、降低致死率。臨床指引建議，俯臥位治療需由4-5位護理人員每12-16小時對病患進行翻身，每2小時由2-3位護理人員對病患進行面部翻面，俯臥位ARDS治療氣墊床的使用，可省去翻身擺位枕的擺置與收納問題，也可單人執行臉部翻面操作，有助於降低醫護人員於翻身及翻面時的護理人力需求，改善醫療能量不足的問題。