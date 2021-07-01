大陸下半年宏觀流動性外鬆內穩，且美國聯準會（Fed）今年續寬鬆基調不變，及大陸貨幣政策保持穩健中性，信用週期緩慢下行，調研機構判斷不會調整政策利率，下半年大陸債市吸引力依然強勁。

投信業者表示，現階段大陸人行穩貨幣、穩流動性預期的態度非常明確，從政策面來看，預計7月政治局會議對宏觀政策「不急轉彎」定調不變，金融以穩槓桿為導向，貨幣政策穩健中性，財政政策重在落實，提供債市有利條件。

日盛中國高收益債券基金經理人林邦傑指出，大陸下半年經濟會更多依靠內需動力修復實現穩中加固，通膨走勢是影響下半年經濟運行非常重要的變數。預計貨幣政策下半年將維持鬆緊適度，宏觀流動性回落幅度趨緩，利率政策大概率不會發生變化，中性的貨幣政策有望維持，對宏觀經濟的影響預計也偏中性。及經濟穩健復甦、已開發國家寬鬆政策不變，有利資金再度回流具相對投資價值的大陸高收益債市。

林邦傑認為，大陸社科院預測2021年GDP增速將呈現「前高後低」走勢，全年預計達到8％左右，通膨壓力整體較小。資金面MLF利率連續14個月不變，貨幣政策依然穩字當頭，有利債市表現。

此外，利率上升環境下，市場較偏好存續期間較短的債券，相較於全球主要高收益債指數，大陸高收債券具低存續期間、低波動度、低利率敏感度優勢，目前存續期間僅2.27年，凸顯出更具投資的優勢。