疫情三級警戒持續到7月12日，幼兒園至今仍停課，面對疫情期間退班潮及沉重的營運成本，私立幼教業者苦不堪言，直呼很難挺過這波疫情，盼政府伸出援手。民眾黨立委高虹安呼籲，政府應提出符合產業訴求的紓困方案，協助幼兒園業者度過疫情難關，同時，政府不該把公托、準公托及私立幼兒園分成不同類別補助，政府應該都要照顧到。

高虹安今與民眾黨南投縣黨部主委簡千翔、南投幼教協會第13屆理事長陳勉福、南投幼教協會第14暨15屆理事長韋莉莉、南投幼教協會第16屆理事長黃鳳英等人，共同舉行線上座談會，呼籲政府若是因疫情導致停課，可以讓幼兒園停業等相關訴求。

陳勉福指出，不論私幼或準公幼至少都在3.2萬以上，一個老師的薪資成本在紓困的3個月中，最少為8萬元，但政府在紓困只給予一個老師紓困資方4萬元，並附帶要求一定得要給全薪，也就是說，以一個老師薪資成本8萬多元來說，只紓困不到50％，會讓幼教業者入不敷出。

陳勉福說，倘若再次停課，政府還用同一套方法紓困，私立幼兒園、準公共幼兒園會因為就讀率不高，龐大的人事成本會很難挺得過去，造成一波停業潮。

韋莉莉也提到，私立幼兒園配合政府「停課不停班」的政策，園方必須讓廚工、司機、老師上班，同時必須支付全薪和不能減薪等條件，而政府提出的紓困4.0政策，對於幼兒園的其他固定成本費用虧損並無幫助，呼籲政府伸出援手，協助負起責任。

高虹安表示，私立幼兒園業者全力配合政府政策，但有些業者採取月費經營，停課對他們來說所有盈虧100％自行吸收，看似救火的紓困4.0政策，實際上對於金流的缺口無太大的幫助，政府不能說業者要共體時艱，現在卻是讓大家獨立面對龐大的成本開銷，政府更該拿出辦法，支持幼教，務實地做出符合產業訴求的紓困方案。