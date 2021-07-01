全台三級警戒延長，演唱會、活動全數延期、取消，「源活娛樂」老闆、張惠妹經紀人陳鎮川今（1日）在《WOW靠！有事嗎？》節目接受主持人吳小帽訪問，坦言疫情導致公司所有業務歸零，這幾個月完全沒有任何產值。去年上半年曾有一波歌手舉辦線上演唱會，至少讓製作公司有一些收入，但沒有執行出很好的商業模式，平台不敢再燒錢下去，今年連線上演唱會也沒有了。

在防疫期間，陳鎮川讓員工分流上班，仍支付全薪，他說，公司的員工並不多，而且都跟他很久，關係親近，他覺得在源活過去19年都有利潤的情況下，不用在第一時間就對員工做出薪資調整，他把公司預備金拿出來用，「我覺得忠誠是雙向的，我總要賠個1年多，我才有臉跟員工說：『你能不能少拿一點？』」

他預計到年底會虧損幾千萬元，這段日子不斷想方設法，包括他也想過順著疫情退休是最好的台階，但又覺得不忍心，他也去跟大陸洽談節目，還把小孩的台胞證都辦好了，如果赴大陸發展就舉家遷移過去。

除了跟視訊開會之外的時間，他都在家裡帶小孩，享受親子關係。陳鎮川去年跟老公Darren結婚，今年2月在美國藉由合法代孕方式喜獲麟兒「陳陳」，５月把小孩接回家中，成為新手爸爸。他認為，很多同志都很注重生活品質與自由，如果想要生小孩，一定要做好足夠犠牲自己生活的準備。

他回想保母第一次請假的時候，他覺得自己帶應該可以上手，結果「保母請假的第一個晚上，我陪寶寶睡覺，得到的心得是，我一定要努力賺錢，我絕不能讓保母走，這個家不能沒有她。」他笑說，因為還是會想喘一口氣，看看劇喝點小酒，或是跟朋友聯繫，如果沒有保母和長輩幫忙帶小孩就不可能做到。

至於張惠妹的工作計劃，陳鎮川說，她這兩年都在陪媽媽，因為媽媽要從台東上來就醫複診滿麻煩，她去年工作停擺，自己也在思考下一步要做什麼、什麼時候做，今年決定要準備新的音樂和新的巡演，應該會錄音，並且進入新的巡演排練，希望明年有新的演出和新的作品呈現給大家。