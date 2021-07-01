藝人苗可麗出道40年，在本土劇《台灣霹靂火》飾演「李艷萍」一角走紅，近來在台中砸下千萬開設「娃娃屋」的她，驚曝店內不僅地板龜裂，就連櫥窗木條都是用雙面膠黏的，讓她氣到直呼：「可以容許我罵髒話嗎？」

苗可麗在台中開設的「娃娃屋」，裡面擺滿她收藏的娃娃，吸引不少人前往朝聖拍照打卡，不過昨(6/30)卻透露為了店裡的裝潢，已經處理了大半年的爛尾，像是清水模的地板，經歷潮濕的雨季後已經浮起破裂，這才驚覺業者是用透明漆防水，至於櫥窗木條也是掉落之後，才發現是偷工減料只用雙面膠黏貼，讓她無奈表示：「我真的醉了，但我已能笑看這件事，處理面對放下」。

對此，網友紛紛留言：「那時候施工時，你沒有在監督他們怎麼用的嗎」、「妳家一定有些地方用裝飾材料漂亮而已，且有些地方用裝修材料，交接處幾可亂真，所以妳才修復不完」、「不能叫他們來弄好嗎？都有保固的不是嗎？這真的太過份了啦」、「這種施工品質真是太離譜，對方根本就是詐騙集團，萬一發生什麼事情害人受了傷，賺這種黑心錢小心有報應」。

苗可麗五月時才在臉書哀嚎，表示下雨後才發現房子是豆腐渣做的，二樓漏水造成一樓淹水，必須不停地擦掉地上的水，才能阻擋水往樓下流，更崩潰直呼：「雨再下下去，我看我只能熬夜顧著它了！為什麼可以偷工減料到這種程度？為什麼可以這樣？太可惡了！」