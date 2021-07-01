數家媒體報導，阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）持續攻城掠地，但美國軍方可能將在數天內完成撤軍。美軍最高指揮官警告，最後一批美軍撤離時，阿富汗可能陷入內戰。

美國官員告訴路透社，部分美軍預計將續留阿富汗，保衛美國大使館與喀布爾機場。

自從美國上月開始撤軍後，阿富汗戰鬥遽增，塔利班趁機奪下大片土地。

根據美國有線電視新聞網（CNN），一名不願具名的美國國防部官員說：「對撤軍與撤退程序而言，這一週可能是關鍵的一週。」CNN證實了路透社的報導。

約有650名美軍預計將留在阿富汗，協助維護美國駐喀布爾大使館安全，另有數百人可能會派駐喀布爾機場。

美國總統拜登下令9月11日為美軍完全撤出的最後期限，但最近報導指出，最近幾個月派駐阿富汗的4000 多名美軍，多數將在7月中之前提早撤離。

美軍撤出的速度現在顯然更快了。駐阿富汗美軍指揮官米勒（Scott Miller）上將昨天說，聯軍撤離時，如果阿富汗領導階層無法團結一致，阿富汗將面臨「非常艱困的日子」。

數天前，聯合國警告，由於塔利班奪下許多地區，自5月以來在阿富汗370個行政區攻下50多個，還包圍許多城市，並步步逼近首都喀布爾，擔憂阿富汗「局勢危急」。

「紐約時報」報導，米勒在罕見的記者會上說：「現在局勢並不樂觀。如果持續按目前的情勢發展，可預期阿富汗將走向內戰。這應該令全世界感到擔憂。」（譯者：張曉雯/核稿：嚴思(示其)）1100701