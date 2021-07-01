彰化縣長王惠美（左1）至陳志帆靈堂前上香並向父親陳貴森表達哀悼。（謝瓊雲攝）

33歲的陳志帆是家中獨子、未婚，因為父親陳貴森擔任義消數十年，受到父親救人啟發，從小就立志要當消防員，不料這次喬友惡火，出任務進入大樓搜救人命，卻因公殉職殞命。（謝瓊雲攝）

33歲的陳志帆（左）是家中獨子、未婚，因為父親陳貴森擔任義消數十年，受到父親救人啟發，從小就立志要當消防員，不料這次喬友惡火，出任務進入大樓搜救人命，卻因公殉職殞命。（彰化縣消防局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化市火車站前喬友大樓，惡火共釀4死21傷，其中造成彰化東區消防隊33歲消防員陳志帆殉職，令父母悲慟不已，陳志帆父親擔任義消數十年，陳志帆受父親啟發立志加入救命行列，豈料這次出任務竟是因氧氣瓶耗盡，母親悲慟說，為何只有志帆沒辦法出來？希望要消防局能說明交代清楚，給他們真相。

喬友大樓火警起火點在二、三樓閒置樓層，第一時間清點有31人受困，部分第一時間衝下樓逃生，多數居家檢疫者被要求待在房間內等候救援，不料惡火引發大量濃煙甚至二度復燃，大樓內停電一片漆黑，增加消防人員搜救困難。

除了陳志帆不幸殉職，另有2名消防員也受傷，1人因遭嗆傷頭暈送彰基後無礙，另1人為25歲的陳佑維，與陳志帆同一組進入大樓搜救，卻因不慎跌落樓梯後摔傷先行撤退，在9樓窗邊被救下樓，他在窗邊揮動手電筒等候隊友救援的畫面被網友和媒體拍下。他被送往秀傳醫院加護病房治療後，今天已轉至普通病房休養。

根據了解，警傳出後彰化縣消防局火速到場佈水線灌救，火勢控制後共派出6名消防員分3組上樓逐層搜救人命，33歲陳志帆和隊友陳佑維上樓後，陳佑維隊友不慎摔傷後撤退，陳志帆在繼續搜救過程中，疑因氧氣筒快沒氧氣，待在9樓防疫旅館房間浴室內的浴缸待援，不料被隊員發現救下來時仍已來不及。

陳志帆為家中獨子、未婚，還有2個妹妹都已經在工作，陳母傷心欲絕，悲慟說這兩天才提醒兒子出任務值勤要凡事小心，沒想到竟天人永隔。父親陳貴森擔任義消多年，忍不住痛批「上司只會在那邊指揮，有功勞拿走，基層做得要死，忙得要命，還要被罵。」

他說，兒子2014年考上消防員之前，還擔任6年義消，從事消防工作10多年，夫妻倆很支持兒子從事消防救命的工作，不料竟要面對白髮人送黑髮人的場面，他哀痛又無奈說，清晨接到電話時，無法形容內心的震撼與痛苦，到底是氧氣瓶沒氧氣了還是其他原因？希望消防局能說明清楚、給個交待。

陳母更是難掩悲痛表示，兒子從小就貼心，即使消防工作很忙，家裡有什麼事情他都會幫忙，不會找藉口，如今因公殉職，她泣訴，該給的裝備要給，都是老掉牙的要求了，到底什麼原因救不出來，志帆竟是最後才被找到？一定要給個答案。

彰化縣長王惠美中午到彰化殯儀館靈堂前慰問，對陳志帆父母表達哀悼，她強調今天一早就開始釐清起火原因，包括刑事組都已進駐，調閱查察附近的監視器影像，另外，也調查防火門為何是打開，至於殉職的英勇消防員，縣府絕對會從優撫卹。