高市鳳山區某大樓爆發5人群聚感染，國民黨高雄市議會黨團今（1）日痛批，市府早在6月23日發現有仁武群聚確診者的當下，不清消、不疫調、不隔離，直到6月30日出現第二戶確診者，才以強硬手腕將146位居民全數強迫入住防疫旅館，怒批市長陳其邁「先擺爛、後蓋牌」。

國民黨高市議會黨團總召童燕珍認為，此次陳其邁防疫工作的重大失誤，也是高雄市重大危機，現在不是心懷遠方、追求掌聲的時候，希望他不甩鍋、不卸責，實事求是、專心防疫，能以鳳山事件為戒，不要讓防疫破洞擴大。

童燕珍提及，陳其邁在6月25日記者會曾表示：「我們在群聚感染的時候，第一個必須很快找到感染源，第二個快速地疫調匡列隔離，讓社區風險降到最低。」然而，他說得頭頭是道，但在鳳山大樓事件完全沒做到快速疫調、匡列隔離、降低風險，必須好好檢討。

黨團指出，據昨天記者會的說法，鳳山大樓的仁武群聚確診者在6月23日確診，但當天陳其邁只顧著抨擊恩主公醫院「沒疫調、沒隔離」，卻沒有立即針對該大樓做全面清消和疫調、隔離工作。

黨團怒批，陳其邁「有嘴說別人、沒嘴講自己」延宕一周後該大樓再出現確診者，這時候才採取霹靂隔離手段，難道不會太慢了嗎？為了掩飾自己的缺失，害146名住戶必須在防疫旅館關14天，還要自掏數萬元付旅館費差額，這個責任難道不必追究嗎？

黨團還說，檢視陳其邁的防疫作為，超前部署最成功的應該是大內宣。疫情平穩時不乏有人歌功頌德，「嘉玲」破功也能甩鍋外縣市首長，這次的鳳山大樓事件也立刻有很多名嘴、側翼、網紅、友邁人士跳出來護航，就連兩鬢發白都被拿來造神。

針對市府強制將住戶送往防疫旅館自費隔離，國民黨高市議員李雅靜直言，舉動太粗暴，讓民眾怨聲載道。她建議，防疫旅館費用要由市府全額負擔，不另外收費，並且核發隔離補助每日500元。

國民黨高市議員黃紹庭也直指，如果因為高市府疫調不確實，造成鳳山市大樓住戶乃至於其他高雄市民的不幸染疫及受損，市府必須負責任地提出相關補賠償配套措施，甚至要檢討追究相關官員的失職及責任。