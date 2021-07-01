明起入境全面普篩，陳時中表示驗出陽性一律做基因定序。圖為入境3措施。（指揮中心提供）

印度變種病毒Delta肆虐全球，中央流行疫情指揮中心一直遭外界質疑為何不入境全面PCR篩檢，今天指揮官陳時中拍板，7月2日開始入境一率普篩，且都是採檢三次，入境一次PCR、隔離檢疫期間以家用快篩一次、隔離期滿前再一次。且只要驗出陽性，一率都要做基因病毒定序。

Delta來勢洶洶，指揮中心卻只針對七個高風險國家規定入境後篩檢一次PCR，檢疫期滿前再一次，總共兩次，且要住在集中檢疫所。但其餘國家入境民眾，則僅規定檢疫期滿前一次PCR採檢，只要一次，並住在防疫旅館。

但近日包含高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜等紛紛呼籲防疫不要做半套，應該一率普篩。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，7月2日起入境全面普篩，未來入境不論來自哪一個國家，都要檢驗三次，只是檢驗方法各有不同。入境檢疫措施採檢三次預計實施一個月，且無論來自任何國家，採檢一率都是公費。

陳時中表示，專案來說，現在情況就要去集中檢疫所、採檢PCR，中間的時候第十天、第十二天用家用快篩採檢一次，解除檢疫的時候再一次PCR。

陳時中表示，其他入境旅客，在機場做一次PCR採檢，深喉唾液、檢疫十四天期間以家用快篩採檢一次，第十二天到第十四天，也就是隔離期滿再一次，入境旅客檢驗出陽性者，就都要做基因定序。

為何現在要做？陳時中自己解釋說，以前大家都一直建議要做入境普檢，我們都沒有予以採納，為何現在變了，因為大家一直蒐集意見，參考國際，最重要差別在於，以前入境的時後，除了專案以外都是居家檢疫，都是回到家中，回到家中我們擔心入境篩檢，若是偽陰性，會造成防疫鬆懈，會增加家庭內親密感染，現在不同之處在於，全部入住防疫旅館或是集中檢疫所，不會有增加家人接觸的可能。

陳時中表示，沒有接觸的可能，縱使有偽陰性也不會增加傳播風險，所以專家認為現在全篩是適合的措施。

陳時中表示，這段時間有大部分專家與醫界都有很多意見，因應Delta是否延長檢疫等或是在14天後再加上7天等？專家分析認為，Delta傳播力有增加，但沒看到潛伏期增加的證據，因此不延長七天，但在隔離期間第十到第十二天，用家用快篩採檢一次，萬一有確診可以及早發現病例。

至於病毒基因定序部分，陳時中表示，關係到變種病毒株是否會進入台灣，因此要做基因定序，邊境檢驗陽性的，一率都要病毒基因定序，避免不自覺中變種病毒進來，對於群聚相關的也會來做基因定序，不明感染源的也會做，希望透過這些方式，對於不同變種病毒株分布的情況，可以及早因應。他強調，陽性送驗沒有問題，運作很久。

指揮中心副指揮官陳宗彥表示，週日到週六，每週五是每天入境最多，其次是週三，其他每天分佈從兩百多到一千多位入境人數。每天都會檢視隔天預報的名單來做Ｔ1與T2的採檢，用去年建置的五個採檢站，我們會利用這五個做安排。陳宗彥強調，每天會會機動調整採檢人員。

陳宗彥表示，若遇到同時段多航班進來，不排除用更大量的採檢速度消化，已經預看過場地與動線。對於專案國家有專案國家動線，有症狀的旅客，也會有處置動線安排。

至於其他佔大多數的一般沒有症狀的旅客，陳宗彥表示，入境後到採檢動線已經建構好，到他採檢結束後，搭乘防疫計程車到防疫旅館。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，最近2、3周的陽性率都蠻低，每日平均採檢3萬多件檢體，陽性率為0.1％、0.2％，最近多是0.1％。疫情剛開始時，國內的陽性率是5％。這反應的是採檢量增加，經過廣篩後，比率就會下降。

羅一鈞表示，在疫情嚴峻的國家，陽性率常常都是超過5％至10％，這表示當地疫情嚴峻且篩檢量不足，當我們增加了檢驗量能，陽性率就下降。如今每日最多可檢驗12萬件PCR，請大家可以放心，會持續對需要的對象提供篩檢。