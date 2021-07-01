新冠肺炎本土疫情見趨緩跡象，衛福部長陳時中鬆口將研擬推出夜市、餐飲業防疫指引，若業者遵循且疫情持續趨緩，12日後餐飲業有機會恢復內用。隨著「微解封」有望，營運受三級警戒禁止內用衝擊甚鉅的餐飲業，屆時營運壓力可望顯著紓緩。

受微解封見曙光激勵，觀光類股指數今（1）日在餐飲股強彈領軍下開高走高，午盤後勁揚3.08％至106.99點，終場上漲2.83％、收於106.73點，為僅次於航運股的強勢類股，成交量自4.12億元跳增至16.36億元。

其中，連鎖餐飲集團王品(2727)、豆府(2752)強攻漲停，瓦城(2729)、亞洲藏壽司(2754)、老四川(2741)、御頂(3522)齊揚逾4％，乾杯(1269)漲近3.5％，美食-KY(2723)、六角(2729)、聯發國際(2756)漲近3％。

飯店及旅遊業者亦跟進普揚，飯店業者亞都(5703)強攻漲停、夏都(2722)勁揚6.45％，晶華(2707)漲逾3.5％、雲品(2748)漲近3％。旅遊業者山富(2743)及鳳凰(5706)齊揚逾5％，燦星旅(2719)及五福(2745)上漲逾4％、雄獅(2731)漲逾2.5％。

全台疫情警戒自5月19日升級至三級，餐飲業內用服務被迫喊卡迄今，業者雖積極寄出外送外帶優惠，並強化冷凍或常溫零售商品銷售，惟仍難彌補內用缺口。隨著三級警戒二度延長至7月12日，入不敷出態勢致使餐廳出現倒店潮，引發外界憂心從業人員衝擊。

衛福部長暨指揮中心指揮官陳時中6月30日透露，下一波準備公布餐飲、夜市防疫指引，包括各項戰備整備，建立標章、核可制度及後續監督檢查管理機制，並讓業者有因應時間，若業者遵循且疫情持續趨緩，7月12日後開放餐飲、夜市內用「不是不可能」。