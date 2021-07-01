荷蘭電信營運商Veon周三在MWC大會上表示，在推出5G之前，希望未來三年能專注在4G服務開發。該策略與MWC上其他電信商形成鮮明對比。

多數電信商例如法國的Orange，Verizon或德國電信，在巴塞隆納的行動通訊大會上不斷誓言其5G開發計畫。

Veon的客戶遍佈非洲、亞洲巴基斯坦和俄羅斯等，服務的用戶數高達2.4億戶，面對的客戶基本上為缺乏基礎建設的低收入群。

執行長Kaan Terzioglu表示，不喜歡在完成基本任務之前，討論虛榮的5G。執行長也願意與特斯拉的馬斯克(Musk)的Starlink合作，透過衛星為偏遠地區提供網路服務。

Terzioglu預計未來三年不會進行5G商業化佈署，而且該公司只有不到一半的客戶擁有4G服務。

俄羅斯億萬富翁Mikhail Fridman為Veon最大股東，公司一半營收來自於俄羅斯。