好心肝特權疫苗施打風波未平，北市衛生局長黃世傑為此提出請辭，更請假1個月，不過爭議持續延燒，台北市議員簡舒培才稱手握有證據，直指柯市府高層甩鍋衛生局基層，隨後媒體就爆料副市長黃珊珊疑似早知情。

台北市「好心肝」診所6月８日深夜施打新冠疫苗，遭質疑未按照規定順序施打，黃珊珊6月9日在防疫記者會表示，經查一大部分人不符合第1至3類優先人員的相關規範，依違反《傳染病防治法》罰最高200萬元，並取消合約診所的資格，而針對衛生局內部同仁未查察，將移送政風處調查。

黃珊珊稱，經調查，6月2日先開放醫事人員及診所行政人員注射，而很多大型診所就比照小型醫院，會先打給醫事人員，因此這間大型診所就跟衛生局提出需求，說會先給院內人員打，好心肝診所致電表示有101位醫事人員有疫苗需求，因此衛生局6月7日先配15瓶，但診所6月8日又說有更多需求，需要100瓶，衛生局總共就給了115瓶。

不過，據《鏡週刊》今（1日）報導，他們取得6月9日當天，台北市府的相關LINE群組對話截圖，其中黃世傑在早上8點21分PO出好心肝董事長許金川傳給黃珊珊的訊息內容，許稱「昨天下午5點拿到150支昨天晚上十點前全部打完」，「目前疫苗沒了，希望如果有疫苗下來可以再撥一些給我們，我們一天可打1000人，不會輸任何醫療院所」，文末署名「許P」，並寫下「謝謝珊珊副市長」。

周刊接著披露，等到8點44分時，黃世傑分享一張「疫情小組」29人的LINE群組對話截圖，大意是前綠委林靜儀爆料好心肝打疫苗一事，引起媒體注意，黃珊珊貼出許金川手機號碼，詢問是否該問許金川，黃世傑表示可知會，市府發言人陳智菡表示，建議上午就要處理。

周刊爆料，黃世傑約10點時再PO出黃珊珊和許金川的多張對話截圖，首先許金川向黃珊珊表達歉意，並表示「注射都有事先造冊符合施打規定者才能施打」，黃珊珊問，「是院內員工還是有院外人士」？許金川回應，「同仁包括診所志工」，黃珊珊為此質疑志工是否有造冊？許金川強調，「有，大都符合規定」並稱，「診所每天都有志工協助招呼接待病人，診所志工將近千位」，黃珊珊直言：「這可能有爭議，中央會打我們」。

對此，黃珊珊辦公室回覆《鏡週刊》表示，黃珊珊不知道好心肝拿到115瓶疫苗，雖然黃珊珊有接到好心肝的請託，但沒轉給衛生局任何人，也沒要衛生局給疫苗。