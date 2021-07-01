本土疫情三級警戒以來，全臺運動場館被列入首波強制停業的產業之一，部份運動教練腦筋動的快，開設起收費的網路教學、線上直播，避免沒了收入、天天吃土。最新推動的「O2Gether運動達人導購聯盟」，目的也在服務全臺運動教練與意見領袖，從導購運動休閒商品創造獲利。該項聯盟推動業者之一SOOCKER搜客表示，自6月啟動小試身手，現在已有超過150位運動達人加入，顯見小眾的專業運動商品市場，仍有開發社群電商的空間。

運動連鎖通路摩曼頓亦是此項導購聯盟的共同參與者。摩曼頓董事長林政男1日表示，在此之前已有「O2Gether運動生活平台」，與全臺100家運動場館及專業教練聯手推廣各式運動課程和休閒體驗，並結合全球百大運動品牌的優質商品，為運動愛好者提供一站式的運動生活服務。

林政男表示，受到此波疫情的影響，O2Gether運動生活平台一方面協助教練推廣線上課程，亦積極開創協助運動教練增加更多線上營收的機會，因此找上社群電商技術架構成熟的SOOCKER搜客合作，讓運動教練們的核心教學業務增添專業性，亦能藉由商品推薦獲致額外的收入。

SOOCKER搜客首創的導購平台解決方案，金流部份已和民營銀行串接成功。沂動行銷執行長王秋鎮指出，系統功能上能依據客戶的屬性與最適切的推廣者身份。