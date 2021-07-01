北市保安警察大隊日前接獲一批拋棄式手套、酒精等防疫物資，捐贈者卻無留下任何資料，警方宛如辦案般循著工廠的線索，終於得知捐贈者是名陳姓婦人，但陳婦卻很低調不願出面，警方只能再想辦法將感謝狀頒發給她。

保大表示，陳婦看新聞報導認為在第一線抗疫的人民保母有染疫高風險，遂主動聯繫北市警方，表示願以實際行動捐贈醫用拋棄式手套1萬雙、75％消毒用酒精（4公升）36瓶等防疫物資，增加抗疫量能，挺身守護警察。

警方表示，陳婦不僅捐贈防疫物資給北市保大，據了解她也曾捐給台中、高雄等地警方，給第一線執行抗疫工作的員警使用。陳婦低調表示，願以一己之力拋磚引玉，讓員警能做好防護措施、降低接觸風險，持續守護民眾，大家一起挺過疫情難關。

保大大隊長沈明義表示，非常感謝陳婦為善不欲人知的德行義舉，特以「感謝狀」表達警方誠摯的謝意。並提醒民眾應避免不必要的跨區移動及聚會，以減少群聚及接觸感染危機，以杜絕疫情蔓延。