國民黨金門縣黨部今天捐贈縣府防疫物資一批，包括防護衣、面罩、護目鏡和快篩試劑，由縣長楊鎮浯代表接受，將盡快分發第一線防疫團隊，進一步強化防疫量能，確保金門鄉親健康與安全。

國民黨金門縣黨部主委石兆（王民日）率同縣黨部副主委許玉昭、謝東龍、王添泉、呂瑞泰、莊嘉銘、李鍾靈等人赴全島4大疫苗接種站之一的金門縣立體育館，代表國民黨主席江啟臣捐贈防疫物資一批給金門縣政府，包含防護衣500件、快篩劑1170個、護目鏡2700個、防護面罩2600個。

石主委表示，縣府團隊在楊鎮浯縣長帶領下，超前部署規畫各項防疫作為，確保金門為全國唯一零確診的淨土，讓鄉親在全台疫情嚴峻的此刻，仍能維持基本正常、健康生活，期待政府盡快部署2代疫苗，在變種病毒來勢洶洶之際，迅速提高疫苗覆蓋率。

楊鎮浯縣長也表示，第一線防疫團隊夜以繼日，辛勤為鄉親健康把關，面對病毒變異株伺機侵襲，醫療量能相對不足的金門必須提高警覺，不能掉以輕心，期待中央提供足夠疫苗守住這塊淨土。