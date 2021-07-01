新北市議員洪佳君與合勤健康事業股份有限公司等愛心企業，發送190個「暖心包」。（蔡雯如攝）

全台三級警戒，除了第一線醫護、警消辛勞外，身障機構面臨重創。新北市議員洪佳君與合勤健康事業股份有限公司等愛心企業，發送190個「暖心包」，內有熱心店家提供的手工新鮮麵包，盼給醫護、身障機構同仁最大支持。

洪佳君與合勤健康事業公司、愛自然農夫市集餐廳等單位6月30日至樹林區衛生所、仁愛醫院、新北脊髓損傷協會、財團法人伊甸社會福利基金會附設新北市三峽身心障礙福利服務中心等機構發放暖心包。

洪佳君表示，疫情之下，醫護同仁相當辛勞，且身障者機構也受到嚴重影響，許多第一線照護人員沒日沒夜的照顧長者，付出許多心力，全國各地有許多愛心企業見到這種狀況，自動自發伸出援手，因此便集結各企業一起進行送暖活動。

洪佳君說，愛心店家連夜趕工將最新鮮的手工暖心麵包與餐點，贈與第一線的醫、護、 照、社人員們，接下來，「疫起麵對，暖心包」共生送暖行動將持續進行，也將會有更多外縣市的送暖活動，盼拋磚引玉，齊心抗疫，攜手走過疫情黑暗期。