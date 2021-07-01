唐振剛帥氣扮演蛇妖，造型也特別用心營造魅惑感。（七十六号原子、myVideo提供）

張睿家（左）與李齊（右）來自妖異界，一貓一犬闖蕩人間。（七十六号原子、myVideo提供）

嚴正嵐在這部戲有許多與貓咪的可愛互動。（七十六号原子、myVideo提供）

由七十六号原子、維恩原創國際、台灣大哥大myVideo聯合出品《我的老闆是隻貓》是台灣首部奇幻甜寵迷你劇集，「貓妖」張睿家愛上救命恩人嚴正嵐，卻半路殺出千年宿敵「蛇妖」唐振剛，雙妖爭風吃醋，甚至大打出手。唐振剛渾身散發美男蛇魅惑力，見到嚴正嵐就吻手、勾肩獻殷勤，張睿家看得氣噗噗卻只能吃悶醋，嚴正嵐笑說：「這是我演過最害羞的劇，現實生活怎麼沒有人這樣寵我呢？」

唐振剛在《我的老闆是隻貓》扮演法力高強的蛇妖總裁，跟愛耍傲嬌貓脾氣的張睿家比起來，他多金、溫柔又優雅，一見到嚴正嵐就使出各種撩妹大絕，放電指數破表，害張睿家被晾在一旁，眼看心愛守護的女人落入這隻「臭蛇」懷中。唐振剛表示，他在演出前研究了不同蛇的品種，最後選擇攻擊性極強的「金剛眼鏡王蛇」當作原型，認為頗有王者姿態，特性很適合放在蛇妖總裁的角色上。

為爭奪嚴正嵐，雙妖甚至大打出手，唐振剛特別上網搜尋蛇跟貓打架的影片，藉此設計一些小動作，想像蛇的講話方式，讓角色更具說服力。不過比起蛇，唐振剛認為真實的自己更像貓科動物，笑稱：「我應該像豹，神秘愛獨行，擁有自己的世界，年輕的時候可能像貓，現在年紀大一點更像豹，也比較帥吧！」而男主角張睿家劇中演貓，私下又是貓奴養了4隻貓，卻自認像隻哈士奇，他表示：「剛認識我的人常感覺有距離感，相處久才發現我蠻聒噪，就像哈士奇外表像狼，但個性活潑黏人，有反差萌。」

嚴正嵐被夾在妖異之間，時常左右為難，唯一傾訴對象只剩飾演閨蜜于琴的袁子芸，但兩人首次合作就要演出有心電感應的超級閨蜜，因此被導演規定開拍前要「混熟一點」。袁子芸回憶兩人第一次碰面約吃早餐，起初有點小尷尬，她吐槽：「像是小孩子被父母抓去相親，後來聊起人類圖打開話題，正嵐還直接邀請我到她家睡，但太害羞一直沒有達成。」問起自己像是什麼動物？袁子芸表示被朋友說過像袋熊，因為她能坐就不會站、能躺就不會坐，跟袋熊懶懶的樣子很像；嚴正嵐則幻想變成儒艮，搞笑直呼：「儒艮是海洋中的美人魚，我想當美人魚！」

《我的老闆是隻貓》集結張睿家、嚴正嵐、李齊﹑袁子芸、唐振剛、孫情等人主演，自7月16日起每周五午夜0點在myVideo獨家播出，首播一次連播3集，之後每周同一時間播岀2集，全劇共7集。劇中充滿魔幻色彩，1日釋出最新奇幻篇預告，妖異們化作人形遊走於人間，但受到宇宙力量牽引，若在人間逗留太久，可能會永遠消失。嚴正嵐飾演的人類女孩蔣可淇兒時救了張睿家飾演的貓妖少主一命，讓張睿家展開「貓的報恩」，飾演犬妖的李齊也認命跟隨少主闖蕩人間，眼看返回妖異界的時限越來越近，飾演蛇妖的唐振剛竟在關鍵時刻冒出干涉，讓這場報恩之路障礙重重。