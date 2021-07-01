由韓國XLGAMES自行研發、營運的MMORPG線上遊戲《上古世紀》，今（1）日宣佈7月8日將推出歷代最大規模更新版本，加入天賦「瘋狂」、武器「槍枝」及地圖「伊弗尼爾之山」，帶來更多元的玩法內容，並同步啟動全新伺服器「Morpheus」。此外，新服事前登錄活動火熱進行中，凡參加活動的玩家即可獲得限定種族變身道具等多項獎勵，邀請玩家一起加入上古世界。

XLGAMES PD Ham YongJin表示，《上古世紀》在今年2月起擴展亞洲區及台灣自營服務以來，受到越來越多的玩家關注與回應，我們非常開心且感到很有意義！這次大規模更新版本我們優先提供英文、中文版，供玩家盡情遊玩，爾後也會在其他地區快速更新，希望玩家透過全新伺服器「Morpheus」暢快享受傳統MMORPG樂趣。

《上古世紀》不遺餘力地提供貼近玩家所需的遊戲內容，7月8日即將開啟新服「Morpheus」，推出全新天賦「瘋狂」、武器「槍枝」及地圖「伊弗尼爾之山」等精彩內容，遊戲內的天賦系統加上本次全新能力「瘋狂」後將達13種，玩家可選擇3種天賦組合而成特定職業。

「瘋狂」源自於為了拯救戀人「蘭格莉」而成為海賊的「摩耳甫斯」，在這段經歷中他開始享受殺戮，並威脅矮人製作專屬武器「槍枝」，讓「瘋狂」天賦臭名遠揚，

最終成為瘋子。新武器「槍枝」為遠程武器，與敵人距離越近，造成的傷害量也就越大，因此玩家在運用中，需特別控制攻擊距離。

本次開放新地圖「伊弗尼爾之山」及「納查希入侵戰」玩法，玩家將與守護者一同奮戰，以擊退「納查希」作為目標，展開一連串激烈的戰鬥故事。同時官方也針對「徵兆之痕」任務、提升繼承者等級、裝備欄強化、帕洛斯隨機商店、時裝收集成就等多項內容進行更新。

《上古世紀》擁有龐大世界觀及大規模RVR、海戰、空戰等多種內容，並支援英文、泰文、印尼文、中文等在亞洲區域提供服務。關於新服事前登錄、更新內容與活動，更多詳情請關注官方Facebook。

參加新服事前登錄活動 即可獲得種族變身道具