為創勞資共榮環境，穩固和諧勞資關係，安泰銀行於6月30日與安泰銀企業工會簽訂「團體協約」，以具體行動保障員工權益，凝聚組織團結以利企業永續發展，創造企業、員工雙贏的職場環境。

安泰銀總經理張振芳表示，企業永續經營首重穩健的勞資關係，該行向來重視員工權益與福祉，關心員工健康福利、職涯發展，對於打造友善健康職場不遺餘力，希望能保障員工安心工作的權益。

安泰銀行指出，這次簽訂的團體協約有44條，協約內容係遵循勞動法令規定、以保障員工工作權為出發點，藉由建立勞資雙方平等溝通對話管道，落實公司治理、善盡企業社會責任。在謀求員工、股東及公司間最大利益前提下，與企業工會達成協議而簽訂團體協約，實對和諧勞資關係推進了一大步。

勞資和諧是公司治理的基礎，安泰銀行認為，堅持除保障勞動條件之基礎外，並主張員工福利事項必須普及於全體同仁，包括行員業務訓練、同仁離職後回任優先聘用、薪資調整方案的適用、提供行員優惠存款與員工團體保險等等，具體保障全體員工權益。

安泰銀行說明，該行提供企業工會運作、活動及設施的利用，包括工會辦公室及所需辦公設備、協助辦理企業工會會員入會手續、代扣會員會費、企業工會理事長全日駐會等，協助全體同仁未來如遇到勞動爭端，可透過勞資雙方協商機制，獲得有效解決。

員工是公司最重要的夥伴，安泰銀行強調，在環境、社會、治理（ESG）的平衡基礎下，未來仍將持續重視同仁權益的保障，共同踐行企業社會責任，努力提升經營績效，兼顧員工、股東及其他利害關係人，創造勞資共榮雙贏的新契機。