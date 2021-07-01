台股今天出現創高後壓回，又以航運股震盪最為激烈，終場以17713.94點作收，下跌41.52點，跌幅0.23％，成交金額6424.13億元。櫃買指數同樣呈現盤中走低，收在211.32點，下跌2.8點，跌幅1.31％，成交金額849.49億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，美元指數近期持續創下反彈高，亞幣近期雖未破底，但整體也維持在相對低檔，預期台幣在此影響下，整體升值不易，代表後續資金動能將緩；在法人態度，外資近期在現貨市場維持買超，期貨未平倉空單近期也持續回補，但目前空單仍維持在相對高檔，本土投信持續調節集中市場，政府基金近期在指數創高之際出現減碼跡象，顯示整體法人對於台股呈現土洋對作，不過由於本波本土資金表現相對外資好，預期在本土資金為明顯回補下，指數衝高幅度應有限。

從融資餘額來看，近期融資的低點2145億元(5月17日)至6月底的融資餘額來到2868億元，整體融資增幅33％，若對比4月底當時指數新高的融資位置約2740億元，融資也增加4.6％，相較於這段期間指數反彈漲幅約16％，融資增幅已經大於指數漲幅超過一倍，在浮額相對已經有點凌亂下，預期指數往上將有震盪整理可能。