根據周三公布的數據，在截至4月的三個月期間，巴西的失業率維持不變，仍為14.7%的歷史高點，但該國勞動力市場惡化的速度仍持續較1年前放緩。

根據巴西統計局IBGE公布的數據，儘管失業率與截至3月的季度相比沒有變動，但就業數據與截至1月的三個月數據相比，仍顯示受到第二波疫情影響，目前巴西的就業市場仍然疲軟。

證券公司XP的經濟學家Rodolfo Margato表示，由於人員流動增加、企業信心增強，以及勞動密集的服務業成長前景更為有利，未來幾個月巴西的就業市場將持續改善，但勞動力要到明年第二季才會回復到「正常水平」，而失業率則要到明年下半年才會跌到比疫情爆發前更低。

根據官方數據，14.7%的失業率，是自2012年巴西統計局IBGE開始追蹤這項數據以來的最高值，而巴西近一年來的失業率一直處於這樣的高峰，僅有不到5成的工作人口有工作。

高盛經濟學家Alberto Ramos表示，如果就業市場的參與率與一年前相同，那麼巴西的失業率已超過20%。

IBGE表示，巴西失業人口達1480萬人，較截至1月的三個月增加48.9萬人。官方數據顯示，截至4月的3個月期間，就業人口約為8590萬人，和截至3月的季度相比幾乎沒有變化，但仍比去年同期減少3.7%（即330萬人）。