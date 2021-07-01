根據1日最新數據，亞洲各國因原物料上漲成本增加，以及重新實施疫情社交禁令，6月採購經理人指數(PMI)似乎已缺少成長動力。

就經濟層面來說，以越南與馬來西亞所受到的衝擊最為嚴重。由於實施更加嚴格的社交禁令，越南與大馬6月製造業出現衰退現象，前方景氣復甦之路似乎滿佈荊棘。

調研單位IHS Markit認為，藉由6月PMI報告，清楚描繪最新一波疫情對越南製造業所造成的衝擊，而當地公司行號被迫停工，導致整個產業生產與新訂單也急遽減少。

越南6月PMI從5月的53狂跌至44，摔至分水嶺50以下。指數雖不若一年前疫情剛爆發時，曾出現過30幾的低點，但跌幅之大卻創1年多新高。

同樣，馬來西亞的PMI也從5月的51.3，暴降至6月的39.9。同時，因為新冠疫情影響，台灣的PMI也從62降至57.6。

經民間單位調查，中國大陸6月PMI成長動力也在踩剎車，成長幅度為15個月以來最少，與官方版下滑至4個月低點不謀而和。

中國大陸6月財新PMI，從5月的52、降至51.3，景氣雖已14個月都在擴張，但低於市場普遍預估值51.8。

原物料成本增加，加上半導體晶片短缺，也傷害到亞洲出口大國日本，日本6月PMI則是僅以4個月以來，最慢上升速度在擴張。au Jibun銀行日本6月製造業PMI，終值從5月的53位置，經季節性調整後下滑至52.4，為2月以來最低。

但鄰居韓國卻不一樣，6月PMI已連續第9個月上升，但當地正面臨著原物料價格大增，以及售價上漲的不同壓力，韓國6月PMI從5月的53.7、小幅升至53.9。

IHS Markit表示，有聽到愈來愈多製造業者在說，原物料供給不順，已經開始影響生產作業。

亞洲各新興經濟體曾被視為全球成長動力，但如今卻因疫苗接種率過低，使得內需不振，加上旅遊產業遭創，故該區景氣復甦腳步遠落後於已開發各國。