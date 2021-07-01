本土新冠肺炎疫情近期趨緩，行政院長蘇貞昌今於院會聽取衛福部提出「COVID-19疫情現況及應處作為」報告後裁示，現階段仍然以落實防疫3策略，包含「入境一律集中隔離，一律PCR檢測」、「熱區廣篩與迅速匡列、隔離」，以及「加速疫苗施打」最為重要。同時，疫苗到貨量已超過526萬劑，蘇貞昌希望優先施打對象涵蓋類別更擴大，加快疫苗施打速度。

蘇貞昌表示，目前本土確診數已連續6天降至兩位數，疫情呈現趨緩的態勢，但傳播性更高的印度變種病毒Delta已進入台灣，儘管在屏東造成10幾起確診案例，還好地方與中央高度合作下，疫情暫時獲得良好的控制。

蘇貞昌提到，現階段仍然以落實防疫3策略，包含「入境一律集中隔離，一律PCR檢測」、「熱區廣篩與迅速匡列、隔離」，以及「加速疫苗施打」最為重要。

蘇貞昌說，為持續圍堵、防範社區內的群聚感染，指揮中心昨（30）日已宣布「批發市場防疫管理措施建議指引」，請農委會、經濟部及衛福部協同地方政府，特別是在確診病例仍持續增加的市場，如環南市場已累計確診68位，其中居住在新北市占46位；新北市泰山的家禽運銷合作社確診28位，其中移工占21位。關於這樣的情形，務請嚴格督導遵循指引中所訂各項應變措施，避免疫情擴大。

美國所捐贈的250萬劑莫德納疫苗，今起開始配送至各縣市施打，第三批政府洽購的41萬劑莫德納疫苗，也已在昨天下午抵達，至今台灣從各管道取得的疫苗，總計超過526萬劑，蘇貞昌希望此波優先施打對象涵蓋類別更擴大、年齡層也逐漸往下施打。現在量愈來愈多，也希望施打速度可以愈來愈快。