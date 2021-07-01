暑假是青少年打工旺季，新北市雖為新冠肺炎疫情重災區，但新北市警察局對於治安工作絲毫未鬆懈，今（1）日在臉書粉絲專頁推出由外事科、少年及婦幼警察隊共同製作的漫畫版影片「斑馬娜娜夏一跳」，用生動活潑的卡通動畫向民眾、家長及青少年宣導防制詐騙、反毒及勿加入幫派等求職打工陷阱，防疫在家觀看影片還能抽任天堂Switch Lite、蘋果AirTag、超商禮券等大獎。

新北市警察局長黃宗仁表示，因網路及各種通訊軟體、社群網站的普及化，容易成為不肖人士的犯罪平台，誘使兒少拍攝私密照，甚至利用網路散播兒少性剝削等色情陷阱。

黃宗仁提醒，職場社會經驗固然重要，但天下沒白吃的午餐，對於工作條件標榜高薪、職位輕鬆等更要提高警覺，可能都是求職的陷阱，求職面試時一定要告知家長或好友，並結伴同行，遵守三要原則「要陪同、要確認、要存疑」，確維自身安全。

即日起在新北市政府警察局粉絲專頁及婦幼警察隊粉絲專頁觀看宣導影片「斑馬娜娜夏一跳」，在粉絲專頁及影片貼文按讚並tag2位好友，就有機會獲得多項好禮。