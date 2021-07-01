苗栗縣後龍鎮，30日晚間驚傳一個印尼籍家庭，妻子不知何故在家帶著兒子一起尋短死亡，丈夫晚間加班後返家，驚見39歲妻子帶著4歲兒子在家中尋短，據查，兒子疑為自閉症過動兒，平日管教上比較困難，近日又逢疫情3級警戒，母子在家屢生磨擦，曾向丈夫抱怨帶孩子很辛苦，尋短原因是否與此有關？仍待深入調查中。

這一戶來自印尼的外籍家庭，丈夫在後龍一家農特產加工廠上班，已取得台灣長期居留證，妻子則來台多年，已拿到台灣身分證，2人育有1子4歲，出生後診斷出患有自閉症過動，母親在照顧上相當困難，尤其是近來疫情管制關係，母子間因管制磨擦，益使親子關係緊張。

30日晚間8時許，丈夫加完班回到家，未聞妻兒聲響，心中起疑，待走進房內赫見妻兒陳屍在臥室，消防分隊獲報趕到現場一度將母子送醫急救，但已回天乏術。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980