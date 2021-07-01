全台三級警戒衝擊民生經濟，行政院推出「紓困4.0」精進方案，包括放寬紓困對象認定、勞工紓困貸款名額加碼、6月暫緩實施夏季電價等，不過，外界對於紓困方案仍持續提出許多建言。國民黨立委鄭麗文今(1日)在臉書表示，政府雖然有紓困方案，卻是漏洞百出、擠牙膏式，許多人民都看得到卻吃不到，「拍桌子政府還是聽不到」。

鄭麗文指出，以日前開放申請的打工族紓困為例，勞動部對於打工族申請的條件，訂有4月30日已參加就業保險，但是許多民眾反應，4月30日適逢勞動節補假，若是雇主以「日」為單位投保，勞工就極有可能因為那天補假、或剛好沒有班，呈現不在保狀態，無法請領。

另外，鄭麗文說，以4月30日為時間依據，更是忽略了五月初投入勞動市場不到一個月，就因為疫情失業的打工族，疫情真正開始升溫是五月中，對這些五月初找到工作、卻仍受疫情影響的族群而言，政府的政策完全不公平。

因此鄭麗文指出，紓困4.0推出至今，一路擴大、加碼，就是因為欠缺通盤性的規劃，也忽略紓困應是「救急大於救窮」的性質，審查標準不食人間煙火、百姓生計面臨坍塌危機，「國民黨一貫主張政府應該普發現金，最方便、省名目、最救急！紓困4.0上路三週，仍有許多人民在受苦受難，呼籲行政院盡速檢討紓困政策，考慮普發的急迫性與不怕掛一漏萬的性質！」