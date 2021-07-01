南韓國民妖精李孝利2013年嫁給音樂人李尚順，2人婚後李尚順用行動證明對妻子的愛，被外界譽為是「國民老公」，近日李尚順登上談話節目，談到和愛妻的相遇過程，透露當時他主動聯絡女方，女方卻已讀他，直到2人第3次見面，他才對李孝利改觀。

李尚順回憶，第一次見到李孝利是透過鄭在炯打電話牽線，當時他剛好牽了新車，本來就打算出門，便糊裡糊塗赴約，尷尬的是他載李孝利回家時，女方還驚訝：「喔摸(韓文어머(天啊的一 意思)，還沒有撕掉塑膠膜嗎？看來您很愛惜車。」但因為李孝利是天后級人物，他也沒有多想，2人沒交換聯絡方式就分開了。

直到1年後，李尚順和李孝利在鄭在炯演唱會上重逢，他終於拿到李孝利的電話，當晚他也基於禮貌主動關心「回到家了嗎」，卻被李孝利已讀，2人再度擦身而過，等到第3次見面，已經又過了一年，他因為想領養狗，鄭在炯便叫他去問熱愛小動物的李孝利。

李尚順回憶起和李孝利的愛情故事。（圖/翻攝自tvN）

剛好李孝利當時要為動保團體錄製歌曲，便拜託他幫忙寫一首歌，在錄音前幾天，他因為騎腳踏車摔傷手，李孝利得知消息，帶著一堆小菜到他家探望，看見他家很髒亂，直接跪下來打掃，他想阻止對方，李孝利卻直率回答：「你手不方便也不能打掃。」當下立刻出現心動的感覺，由於2人都是愛狗人士，時常相約遛狗散步，愛苗也就慢慢萌芽。