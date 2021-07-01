台中國家歌劇院邀請舞蹈家編作、示範「居家伸展」短片，教民眾展延身體、放鬆筋骨。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真

全國防疫三級警戒月餘，台中國家歌劇院與雲門舞集舞蹈教室合作，邀請舞蹈家周章佞編作、示範「輕鬆呼吸，身搖擺－居家伸展」短片，官方網站的「NTT數位學苑」播放，帶民眾居家防疫「藝起動」，展延身體、放鬆筋骨。台中國家歌劇院藝術總監邱瑗今天表示，民眾防疫宅在家，跟著影片裡的緩節奏伸展，好好對待身體與心靈。

邱瑗表示，歌劇院「NTT數位學苑」由周章佞設計的《表演，chill什麼？舞蹈篇》系列影片，解構舞蹈元素、示範呼吸與肢體放鬆延展極受歡迎，共有1萬4千餘次觀看。最近1個月來，民眾真是悶壞，跟著緩節奏伸展，好好對待自己的身體與心靈。周章佞也指出，民眾能透過靜心呼吸、展延身體等練習活絡久坐的肢體，跟身體有一段親密的對話時刻，讓心靈奔馳一下。

歌劇院指出，周章佞設計的肢體動作以呼吸為起點，伴隨悠揚的樂音，帶動全身舒展，行雲流水地串起每一個動作，交織成一支優美的舞蹈。影片中帶領觀眾穿過微型街景，看到家家戶戶的長輩、爸爸媽媽、青少年與兒童紛紛起舞－跳起「輕鬆呼吸，身搖擺－居家伸展」，因疫情而沉寂的街道彷彿活絡起來。

有民眾體驗後方享心得指出，「慢慢拉開肢體，感受自己像水一樣流動，身心都放鬆了」；更有留言指出：「端午節吃了太多粽子，謝謝這支舞蹈讓我重返輕盈的感覺」。