影片中擔心的母親鼓起勇氣報警。（北市警局提供）

警方掃蕩販毒集團。（北市警局提供）

大義「救」親——尋回迷途的青少年

暑假來臨，鑑於這段期間，青少年染毒的狀況將會增加，北市警方1日推出「大義救親」微電影，片中的媽媽發現讀高中的小孩，最近身上經常有怪味，而且莫名其妙買了新手機，鼓起勇氣向警方求助，最後循線破獲販毒集團，讓充當下線的兒子遠離毒害，警方希望透過影片宣導，民眾也能「大義「救」親，警民合力解決毒品問題。

警政署為貫徹政府反毒品政策，建構「無毒校園」健康環境，自2010年8月起，規劃警力支援各縣市防制校園毒品，因青少年身心都未成熟，很容易遭不良同儕影響，從而染毒甚至販毒，充當犯罪工具而不自知。

台北市警察局1日推動「暑期保護青少年青春專案」，至8月31日止，3項重點工作包括「淨化妨害青少年成長環境」、「防制青少年被害」及「預防犯罪宣導」。

警方考量疫情期間，民眾無法從事戶外活動，因此透過網路推出「大義救親」的微電影，內容是1名無助的媽媽，發現小孩在暑假期間作息混亂，經常無故外出，且身上經常有塑膠怪味，還買了新手機，最後決定向警方求助，而高中生主角被警察帶回時，原本還以為自己未成年，「做什麼都沒關係」，最後在檢察官告知嚴重性，加上媽媽苦心相勸下，從實交代與毒販的聯繫網絡，進而破獲該起不法集團。

警方希望透過微電影，讓民眾了解毒害如何從校園滲透未成年，也提醒所有家長們，依毒品危害防制條例第17、21條規定，當家中孩子碰觸毒品時，家人可以勸說孩子向指定醫療機構請求治療，並配合檢警供出毒品來源，如因而查獲其他正犯或共犯者，可減輕或免除其刑，呼籲民眾「大義救親」，合力防堵毒品危害青少年。

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