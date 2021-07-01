退撫基金今（1）日公布5月小幅回吐、虧損41億元，累計前5月收益數為464.53億元，收益率7.03％。

退撫基金公布，累計前5月自行經營方面，固定收益1.91億元，收益率0.09％，資本利得收益180.39億元，收益率14.09％，委託經營獲利280.23億元，收益率8.84％，合計總收益為464.53億元，收益率7.03％。

勞動基金5月小虧192億元 累計前5月收益2548億元
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