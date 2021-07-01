退撫基金5月小虧41億元 前5月獲利464億元 14:392021/07/01 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 退撫基金今（1）日公布5月小幅回吐、虧損41億元，累計前5月收益數為464.53億元，收益率7.03％。 退撫基金公布，累計前5月自行經營方面，固定收益1.91億元，收益率0.09％，資本利得收益180.39億元，收益率14.09％，委託經營獲利280.23億元，收益率8.84％，合計總收益為464.53億元，收益率7.03％。 勞動基金5月小虧192億元 累計前5月收益2548億元 欠稅大戶出爐 黃任中家族共欠稅52.31億元 #退撫基金 #收益率 #獲利 #累計前 #小虧 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融股》福邦證決派利0.8元 續拚獲利穩揚 12:512021/07/01 財經 台積員工年薪中位數→181萬 04:102021/07/01 財經要聞 勞動基金單月小賺343億 基金局：新興國家疫情發展為變數 11:582021/07/01 生活 《鋼鐵股》燁興7月盤價出爐 5月每股虧0.05元 11:262021/07/01 財經 就業市場急速回溫 澳洲5月職缺數創史上新高 12:592021/07/01 財經 《基金》資金湧、產業獲利上修 美國REITs再登頂 10:012021/07/01 財經 《造紙股》成長動能看俏 榮成開盤即填息 10:522021/07/01 財經 《興櫃股》麗彤決配息4元 H2網購需求拚升營運 13:082021/07/01 財經 《基金》剛性需求支撐 醫療保健REITs相對穩健 12:172021/07/01 財經 中磊通過配發現金股利2.6元及私募案 為下階段躍升累積動能 11:312021/07/01 財經 《電子零件》台光電決配息7元 季營運拚更上一層 11:432021/07/01 財經 財經熱門新聞 航運噴爆了 他狂撈千萬不退場 死守船票原因曝 - 財經 超狂！這家陸企改了驚人名字 謝金河蹦出1句讚爆 - 財經 長榮明「出關」大尾來了 專家：這訊號出現就殺進去 - 財經 富邦、中信兩大神卡回饋有新制 7月「換約」後變這樣 - 財經 航運沒敵人 電子會活了1天又死？謝金河洩1關鍵數據 終於懂了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。