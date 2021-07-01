【旅遊經 洪書瑱報導】

臺北市立動物園再傳喜訊，住在鳥園區的巴拉望孔雀雉夫妻終於首度繁殖成功，透過人工孵化及育幼，可愛的巴拉望孔雀雉寶寶現身！早熟型的巴拉望孔雀雉寶寶活動力高，目前已經學會自行採食，一見到麵包蟲即會上前大啖一番，保育員還發現巴拉望孔雀雉寶寶在吃飯時非常率性，會先把飼料盆裡的飼料撥出來，這樣的動作卻很符合牠們在野外將地面挖開找蟲吃的行為。

「巴拉望孔雀雉」並不是一般人們印象中的孔雀，而是菲律賓的特有種，分布在巴拉望島的森林中。是灰孔雀雉属中最似孔雀的雉鳥。雄鳥有直立的冠，眼睛上有白纹，身體呈金屬綠及黑色。尾羽有藍綠色的大眼斑點，示愛時也會展開成扇状，只是不像藍或綠孔雀的尾羽那般華麗及碩大！

許多野生動物因為面臨棲息地持續性喪失與商業狩獵壓力，野生族群數量不斷減少，「巴拉望孔雀雉」是世界自然保育聯盟IUCN所認定的易危動物。

巴拉望孔雀雉今年在繁殖季內也產下了兩顆蛋，但是其中一顆後期沒有繼續發育，一顆5月31日順利破殼（王韋政攝）

小寶寶很容易分心，有時候吃著吃著就睡著了（王韋政攝）

雛鳥初期的「銘記Imprinting」行為十分明顯，只要沒看到保育員的身影就會不安地大叫，非常黏人呢！（王韋政攝）

巴拉望孔雀雉寶寶遇上太陽時會斜躺下來做「日光浴」，別誤會（王韋政攝）

巴拉望孔雀雉寶寶現在已經能振翅進行短距離飛行（王韋政攝）

而身在臺北市立動物園這對巴拉望孔雀夫妻過去雖有繁殖紀錄，可惜並沒能成功帶大幼雛，今年在繁殖季內也產下了兩顆蛋，不過保育員觀察到親鳥的孵蛋行為並不積極，於是決定改採人工孵化和育幼。兩顆蛋皆有受精，可惜其中一顆後期並沒有繼續發育，另一顆蛋則是在5月31日順利破殼，而一般巴拉望孔雀雉雛鳥約二歲才算性成熟，依外型並無法看出寶寶性別，但有採羽送實驗室，目前已鑑定為公鳥，而目前雛鳥初期的「銘記Imprinting」行為十分明顯，只要沒看到保育員的身影就會不安地大叫，非常黏人！保育員除了要安撫雛鳥的情緖外，教導牠學會自己採食也是一項很重要的課題，寶寶破殼後的第一週，保育員每餐都要拿著攝子充當鳥爸鳥媽的嘴喙，為雛鳥示範如何啄食飼料，因為小寶寶很容易分心，有時候吃著、吃著就睡著了。另外保育員發現雛鳥雙腳內側的一趾有異常彎曲的現象，於是利用膠質軟管和透氣膠帶作為輔具，慢慢地將腳趾拉直，第二階段再使用棉棒加強腳趾支撐的力道，透過早期治療與復健，目前雛鳥的腳趾已恢復狀況良好，並不會影響後續抓握功能。巴拉望孔雀雉寶寶現在已經能振翅進行短距離飛行，被帶到戶外探索時也展現十足好奇心，四處探索環境，當遇上太陽時會斜躺下來做「日光浴」，不過這可不是只有巴拉望孔雀雉才會做的行為，在鳥園區的生態鳥園中，時常有鳥類斜躺在地上，嚇得民眾以為牠們不舒服趕緊通報，其實都是在做「日光浴」啦！這些聰明的鳥兒，會斜躺在地上將翅膀打開，利用紫外線殺死羽毛上的寄生蟲，同時也能合成維生素D增加鈣質吸收呢！

疫情期間減少外出，民眾不妨趁著白天陽光正好，拉開窗簾，在室內也能跟著巴拉望孔雀雉寶寶一起曬太陽！由於目前巴拉望孔雀雉目前飼養在園區後場，等疫情解封，動物園做園區調整時，或許民眾有朝一日能在動物園區中，與這菲律賓特有種的巴拉望孔雀雉來場邂逅！