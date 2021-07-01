政府疫苗採購落後引發爭議，監委林郁容、王麗珍、蘇麗瓊及蕭自佑已立案調查。林郁容在今天出刊的監察院電子報以專文表示，綜觀政府控制疫情的諸多措施，包含「疫苗藥物介入」與「非藥物介入」，前者在全世界新冠疫苗藥物短缺、中國又頻頻干擾下，政府取得疫苗不易，可以諒解；但已取得疫苗如何公平分配施打，是備受國人關切的人權課題。

林郁容說，政府在「非藥物介入」部分，包括邊境管理、篩檢與追蹤、公共場 所實聯登記制、集中／居家隔離與檢疫、避免非必要集會、停課、保持社交距離、強制室外戴口罩等，這些包羅萬象措施，縱使有控制疫情的必要性與科學根據，但也無可諱言，人民身體、自由、財產等人權的保障內涵，確實受到相當鉅大的干預。

林郁容舉例，集會遊行自由受憲法保障，以戶外集會遊行對政府表達抗議，縱使訴求荒誕無稽，也不應受到政府恣意鎮壓，然而在疫情下，政府卻可改以三級防疫警戒禁止室外10人以上聚會為由，並以傳染病防治法對集會遊行者進行刑事訴追，如此一來，憲法對集會遊行自由的保障意旨，恐在防疫體制下被淘空殆盡，不得不謹慎。

「疫苗藥物介入」部分，林郁容說，對於已經取得的寶貴疫苗如何公平妥善地分配施打，是備受國人關切的人權課題，中央政府以維持醫療量能、維持防疫量能、高接觸風險工作者等順序，規劃公費疫苗接種對象，乍看之下有其合理性與科學性。但仍有諸多破綻。

林郁容認為，將維持防疫體系運作的中央及地方政府重要官員，列為優先接種對象固然可以理解，但是何謂「維持防疫體系運作」與「重要官員」？兩者卻都是不確定的法律概念，哪些部會局處跟維持防疫體系運作有關？誰又是重要官員？

林郁容指出，在擴大寬鬆解釋下，很多與防疫無直接關連的機關首長官員甚至民代，也紛紛「搭便車」列入優先施打公費疫苗之列，令人嘆息；而晚近爆發的台北「好心肝」診所事件，更讓政府分配公費疫苗的公平性備受質疑。

林郁容說，在疫苗持續有限下，若政府不嚴肅對待疫苗公平分配問題，不但致使憲法第7條形同虛設，社會也將埋下更大的動盪乃至階級對立的火種。