F-16與「獅鷲」（Gripen）戰機參加2021年「北極圈挑戰演習」（Arctic Challenge Exercise）

美國國防安全合作署（DSCA）6月24日授權，將以總價24.3億美元（近68億台幣），軍售12架洛克希德馬丁（Lockheed Martin）F-16 70/72批次戰機，還有相關武器給菲律賓。

儘管這類軍售能滿足馬尼拉長久以來打算買多用途戰機的需求，但《富比士》（Forbes）雜誌網6月30日指出，菲國仍可能會決定，要採購據稱較便宜的瑞典紳寶集團（Saab AB）JAS-39「獅鷲」（Gripen）-C/D戰機。

菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）說，F-16很貴，所以菲律賓空軍還在評估其他選項。雖然美國軍售案仍待國會授權，但金額略超過菲律賓2021年國防預算2060億披索（近1172億台幣）的一半。對馬尼拉來說，這可不是輕鬆的負擔。

2005年時，菲律賓淘汰了剩餘的老舊F-5「自由鬥士」（Freedom Fighter）輕型戰機。但近10年來，北京對南海主權的強硬姿態，促使馬尼拉增加國防開支，並重振戰機能力。不過，它並沒有立即尋求採購高性能戰機，反倒向韓國航空宇宙產業（KAI）買了12架FA-50「金鷹」（Golden Eagle）超音速輕型戰機。

而FA-50部分是以F-16技術為基礎打造，這款相對便宜的戰機既能當高教機，也能當有效的精準攻擊與防空平台。自從它2016年進入菲國空軍服役以來，就廣泛用在打擊報亂分子上，雖然獲得一些成功，但也引發爭議。然而，FA-50始終是菲國換裝高性能戰機前的墊腳石。

目前菲律賓空軍主要考量的，是究竟要選擇無所不在的F-16，還是瑞典備受推崇的JAS 39C/D MS20戰機。大致來說，F-16和「獅鷲」性能不相上下，兩款單引擎戰機的最高速度都是2.0馬赫，也都能掛載多款武器。