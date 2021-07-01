萬眾期盼的莫德納疫苗配發至各縣市，疫苗1日送達高雄後，下午開始開放75歲以上長者「補打」疫苗，鳳山體育館接種站，還未到施打時間，就有大批民眾前來排隊，市府原先預計第一批安排150位民眾補打疫苗，也全數額滿，一解先前AZ疫苗的緩打潮。

高市府原先預計於下午1時在全市14個接種站為75歲以上還未接種的民眾補打疫苗，但才12點多，民眾就已經頂著大太陽相繼到場，準備前來補打疫苗，高市府原先安排1時到2時150位民眾施打疫苗，但才開打沒多久，場館內的施打座位就已經額滿，且還有許多民眾在外等候，高雄市長陳其邁也在下午1時20分親臨鳳山體育館視察施打狀況。

現場指揮官、高市府運發局長侯尊堯表示，鳳山體育館現場安排110個施打坐位，也另外在輪椅區安排40個座位，大約在12時30分就已經有民眾陸續到場，因為先前預估前來施打此批疫苗的民眾會相當踴躍，因此相關單位規畫希望民眾分里、分流、分時依序施打。

侯尊堯指出，因為此次補打是以公告方式，與先前發通知單的方式不同，因此，市府推估75歲以上尚未施打疫苗的長者，大約有15％人口會在補打首日前來接種疫苗，所以在鳳山體育館安排1150位名額，下午1時到2時安排150人，而2時到6時每時段各安排250人接種疫苗。

帶著76歲父親前來補打疫苗的蕭姓民眾表示，因為父親有心血管疾病，曾裝過心臟支架，先前有接獲通知要打AZ疫苗，但怕會有血栓的問題，所以與醫師討論後，決定等待施打莫德納疫苗比較放心，他認為可以選擇疫苗，會讓有心血管疾病的長者及家屬相對安心。