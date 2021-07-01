台南市南區衛生所下午開打莫德納疫苗。（曹婷婷攝）

民眾領取號碼牌後，排隊等候接種疫苗。（曹婷婷攝）

中央撥配莫德納疫苗今早送抵台南，第一批共4萬4800劑，一早陸續送抵台南市13家專責醫院、37區衛生所、192家診所，南區衛生所今天下午2點開打，1點半開放領取號碼牌，由於衛生所每日獲配100劑，中午12點已有許多民眾在現場等候領號碼牌，半小時內100張號碼牌隨即發光。

台南市衛生局表示，這批疫苗開放中央公告第一到六類，包括75歲以上長者、65歲以上原住民及孕婦施打；第一到五類對象可到13家專責醫院掛號，其他施打對象可洽各區公所、衛生所聯繫施打通知，或自行與醫院、合約診所掛號，衛生所以每天100劑為原則、診所則是50劑，若實際接種下來發現診所打不了這麼多量，也會再彈性調配。

南區一對75歲一起接種疫苗的夫妻表示，上一批沒被通知到接種疫苗，剛好莫德納疫苗送抵，就被里幹事通知要接種了，沒有特別挑品牌，「可以打到疫苗都很好」；也有一名85歲阿公說，AZ疫苗開打時，他人身體不舒服，醫生建議緩打，這批就輪到他了，「不管哪一國疫苗，有得打，最好都要打。」