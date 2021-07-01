社會悲劇，董姓老翁無業又長期身染疾病，還與親人疏離，最近租屋處沒錢續租，他以車為家數日，竟動輕生念頭，26日晚間7時先開車在安平區建平路與永華二街自撞安全島，幸運逃過一命，警方協助將車拖放到路邊，不料他27日又在車內輕生，遺書還拜託殯葬人員代替家人幫忙處理後事。

70歲董姓老翁早年與妻子離婚，女兒旅居大陸，自己在南區租屋，無業又沒有經濟依靠，不久前租屋處退租，數日來以車為家，想起長年病痛，又無親人聞問，26日晚間7時開車在安平區自撞安全島。

警方到場以為是單純的交通事故，即協助將車子從路中央拖吊至路邊停車格停放，董男不願就醫，自稱要在車內等到隔日，請拖吊車將車子拖走，警方不以為意離去。

不料27日晚間，警方接獲路人報案，建平路上一輛汽車有撞擊過痕跡，車內有人躺臥，警員到場發現竟是26日開車自撞的男子，拍打駕駛座車窗，卻不見駕駛人反應，經通知救護車人員到場，男子已無呼吸心跳，身分確認就是前一天自撞的董姓男子。

董男車上留有遺書，他詳細描述自己身份，並拜託處理的殯葬人員，可以代替家人，簡單幫忙處理後事。警方仍找來他的2姊了解死因，家人推測他是久病厭世，才會堅持輕生，同意為其善後。

警方呼籲疫情期間可能不少民眾感到心情鬱悶，有輕生念頭可打衛生單位心理諮詢電話求救，透過專家開導，尋求解決途徑。

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