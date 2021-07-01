中國正在甘肅玉門一帶興建一百餘個洲際核子彈道導彈發射井，據稱可能是部署東風-41，其射程1.5萬公里，可直接威脅美國本土。（圖／推特@nukestrat)

美國智庫的專家透過衛星圖像分析發現，中國正在大陸西北甘肅省玉門附近的沙漠地區建造100多個洲際彈道導彈發射井。專家分析指出，這種大規模的建造可能標誌著北京正在大幅擴展其核武能力。

《華盛頓郵報》引述加州蒙特雷的詹姆斯．馬丁不擴散研究中心(James Martin Center for Nonproliferation Studies)研究人員指出，從已獲得的商業衛星圖像顯示在中國甘肅省覆蓋數百平方英里的乾旱地帶，數十個地方正開工建設。這119個幾乎一模一樣的建築工地，其特徵與人們看到的中國現有核子彈道導彈發射設施相似。

《美國之音》引述報導內容說，這一百多個新的導彈發射井建成後，將代表著中國在核武庫上完成了歷史性轉變。不擴散研究中心東亞不擴散專案主任傑佛瑞．路易士(Jeffrey Lewis)指出，這種大規模的建造顯示中國正在加強其核威懾能力，從衛星圖像發現，發射井場地上的主要挖掘工作今年初就已開始，建築工地規模「令人難以置信」。不過，專家表示，中國過去亦曾部署過做為誘餌用的導彈發射井。

路易士認為，這些發射井可能是為東風-41的洲際彈道導彈設計的，這種導彈可以攜帶多枚彈頭，射程1.5萬公里，能直接威脅美國本土。

《華盛頓郵報》說，該報向中國外交部和中國駐華盛頓大使館要求置評未獲回覆，白宮和國防部官員也沒有對有關報導的詢問做出答覆。

報導說，五角大廈去年9月有關中國軍力的評估報告認為，在接下來的十年中，隨著中國核力量的擴張和現代化，中國的核彈頭庫存預計將至少增加一倍。當時估計中國的核彈頭數量為略超過200枚，民間組織美國科學家聯盟(FAS)的估計則為320枚核彈頭。

目前美國核武庫估計有達3800枚核彈頭處於現役狀態，遠超出中國的核武庫。同時其三位一體核打擊能力，可以由潛艇和戰機與陸基洲際彈道導彈上發射。本月稍早，美國國會眾議院的軍事、外交和情報三個委員會的共和黨領導人致函拜登總統，敦促他制定一個“全面的跨部門戰略”，以阻止中國的核擴軍。他們警告說，如果在此事上不採取行動，可能導致中國到2030年形成與美國「一定程度的核均勢」。