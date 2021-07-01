向中石化承租4000坪土地的迪卡儂亞灣店，1日試營運，也是最新加入高雄亞灣特區的商業賣場，不過，亞灣雖然從國城建設開發高雄軟體園區、統一夢時代、以及中鋼總部設，加上5大建設加持，亞灣區屋齡10年以內的住宅房價，則是反覆漲跌，10年的統計，只有緩漲18.33％，幅度遜於其它區域。

2019年12月動土的法商迪卡儂亞灣旗艦店，因疫情關係，延至1日試營運，地主中石化表示，賣場基地4000坪，由一功營造承租之後，再興建、出租做為南台灣最大運動商場。

迪卡儂亞灣旗艦店樓高三層，賣場約1500坪，2樓和3樓做為停車場，可停超過300輛車子，其餘的則是做為露營區、籃球場等戶外活動設施，成為亞灣最新加入的商場。

房產界表示，迪卡儂亞灣旗艦店在亞灣的開張，跟統一夢時代購物中心、國城建設2008年開發高軟園區、中鋼總部、高雄展覽館等5大建設，陸續為亞灣的房市加溫，只是，亞灣整體開發速度不快，且不集中，短期內，對房市的驅動力道，有待加強。

根據實價登錄統計顯示，高雄前鎮區屋齡10年內的住宅大樓房價變化，2012年每坪均價為21.77萬元，今年揭露的前6月交易均價，則落在25.76萬元，亞灣區所在的前鎮區房價，10年之間，大約只上漲18.33％。

國城副總經理洪嘉聰表示，觀察多年經營經驗，產業發展與房市相輔相成，亞灣區自從高雄軟體園區起步之後，包括指標商辦「國城UFO」13年來，就磁吸鴻海、西基動畫、台灣新蛋等知名企業進駐，加上經濟部設立南部IC設計培育中心、高雄軟體育成中心，人口紅利帶動逐園區而居，成為亞灣房市活水。

住商不動產亞洲新灣區加盟店店長江炳賞指出，亞灣區10年之內的住宅大樓，曾經在2020年漲至每坪平均28.16萬元，比2012年的每坪均價21.77萬元，9年內漲幅達29.35％，不過，2021年6月的均價，則下滑至每坪25.76萬元。

江炳賞表示，近年來，由於品牌建商爭相插旗亞灣區，指標個案包括「賦格」、「百立海洋帝寶」、「大船入港」、「遠雄THE ONE」、以及「定潮」等陸續進場，對亞灣區內的整體房價，將有拉升作用。