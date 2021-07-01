櫃買中心1日表示，對科懋生物科技公司（6496）發布之重大訊息內容未臻完整處以違約金5萬元。

科懋生技公司於108年12月23日發布有關簽署產品銷售合約之重大訊息內容未臻完整，核有違反重大訊息相關規定，櫃買中心對該公司處以違約金新台幣5萬元。