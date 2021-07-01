科懋重訊內容未臻完整遭處違約金5萬元 14:492021/07/01 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心1日表示，對科懋生物科技公司（6496）發布之重大訊息內容未臻完整處以違約金5萬元。 科懋生技公司於108年12月23日發布有關簽署產品銷售合約之重大訊息內容未臻完整，核有違反重大訊息相關規定，櫃買中心對該公司處以違約金新台幣5萬元。 新北5欠稅大戶「全是老面孔」 總欠稅額4.2億元 兩岸智庫交流 盼搭橋減少誤判 #科懋 #內容 #未臻 #重大訊息 #櫃買中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國前防長倫斯斐逝世 對中東大動干戈評價兩極 12:592021/07/01 國際 北市衛生局長請假一個月 北議員轟「陣前無將」：柯文哲應要負起最大責任 08:532021/07/01 政治 長榮明「出關」大尾來了 專家：這訊號出現就殺進去 05:262021/07/01 財經 鋼鐵紅到興櫃 燁聯火熱 又見熔斷 04:102021/07/01 財經要聞 台股創新高 劍指2萬點 04:102021/07/01 財經要聞 羅東鎮長吳秋齡防疫 重拾教鞭 04:102021/07/01 地方新聞 微解封 7月12日餐飲有望恢復內用 04:102021/07/01 焦點要聞 陳其邁轟新北市沒做好防疫 江啟臣：變成同黨一命 11:402021/07/01 政治 蔡英文提2新制上路 網友湧臉書留言喊一件事 13:232021/07/01 政治 鳳山毒電梯釀5人確診 重症醫揭恐怖真相：如群魔亂舞 12:002021/07/01 生活 量販美國周 味蕾偽出國 04:102021/07/01 時尚消費 財經熱門新聞 揭露欠稅大戶！黃任中家族欠稅逾52億元 連續霸榜12年 - 財經 航運噴爆了 他狂撈千萬不退場 死守船票原因曝 - 財經 超狂！這家陸企改了驚人名字 謝金河蹦出1句讚爆 - 財經 長榮明「出關」大尾來了 專家：這訊號出現就殺進去 - 財經 航運沒敵人 電子會活了1天又死？謝金河洩1關鍵數據 終於懂了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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