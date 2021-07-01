【LIVE直播】副市長黃珊珊遭綠營議員指控「授意撥發疫苗」 台北市召開澄清記者會｜2021.07.01

好心肝特權疫苗施打風波未平，北市衛生局長黃世傑為此提出請辭，更請假1個月；北市府今(1)日遭「鏡週刊」爆料指出，這些事情市長、副市長室事前就知情，更疑似與好心肝董事長許金川有直接聯繫的管道。對此，台北市副市長黃珊珊親上火線說明，表示自己坦蕩蕩，也願意接受政風處調查。

黃姍姍於記者會中澄清與許金川醫師並無交情。(圖翻攝自台北市政府直播)

針對相關報導，黃珊珊表示絕無此事，她與許金川醫師僅有一次見面，那是在去年10月26日龍山寺篩檢肝癌大會，再來就不曾有過任何接觸。疫情爆發後，一位友人「Ben」轉達好心肝醫院的心聲，包括希望能參與疫苗接種，成為特約診所，盼能協助市府。基金會想要表達有足夠的力量協助疫苗接種行動。

「如果自己跟許醫師很熟，應該不用透過朋友轉達。」黃珊珊指出，這些訊息她都沒有回應，僅回覆朋友台北市大量疫苗快打計畫，都仍在規劃中，但因有保存設備和副作用急救問題，會由中央決定開放方式。

黃珊珊指出，她也不明白為何要感謝她，友人Ben也表示將與許醫師溝通。(圖翻攝自台北市政府直播)

黃珊珊指出，相關的新聞在9日被媒體大肆報導，當時市政府也有開會討論，也有請問該友人是否能請好心肝進行說明，這個時候才向該友人索取許金川的聯絡方式，9日上午也是許金川第一次正式發簡訊給她，黃珊珊強調，第一時間她根本不曉得是不是好心肝，如果是，也請他們盡快出來說明。