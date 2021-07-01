財政部今日公布欠稅大戶名單，其中已故股市名人黃任中家族欠稅金額超過52億元，達52.4億元，連霸重大欠稅榜單之首12年。

根據財政部所公布的資料當中，個人欠榜單中，黃任中之子黃若谷欠稅總額（含罰鍰）達19.2億元，稅目為遺產稅；黃任中本人欠稅19.1億元，稅目為綜所稅；另外黃任中的姊姊夏黃新平欠稅12.4億元，稅目為綜所稅；以及另一姊姊黃燕平欠稅1.7億元，稅目為綜所稅。整體而言，黃任中家族共計欠稅約52.4億元，連續霸榜12年。

另外，環亞飯店也是欠稅大戶中的「老熟人」今年也繼續以欠稅金額24.7億元居營利事業、全國重大欠稅案之首，稅目包含營所稅、營業稅、房屋稅和地價稅。

值得注意的是，今年新進前20大榜單者為揚華科技，財政部表示，由於揚華科技新確認的欠稅金額增加10多億元，總欠稅金額達到12.2億元，稅目包含營業稅、營所稅等，全國排名中為第6名、全國營利事業居第2名。

而金錢豹系列旗下的事業續居榜單中，值得注意的是金鼎大舞廳負責人賴奎光個人欠稅款增加3000萬元，總欠稅3.3億元，稅目為綜所稅，其位居個人榜單中第17名，是個人欠稅當中增加較多者；所經營的金鼎大舞廳欠稅金額8.7億元，也同業是營利事業的欠稅大戶，稅目有營所稅、營業稅，位居營利事業中的第7名。

而外界所關心前東帝士創辦人陳由豪也仍在欠稅大戶榜單中，其所欠稅額4.2億元，稅目為綜所稅。

根據財政部統計，財政部及各稅捐稽徵機關公告重大欠稅案件，件數總計955件，金額約1001.41億餘元，已經突破1000億元，與2020年公告資料相較，件數減少1件、金額增加19.16億多元。