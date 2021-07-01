週三美國職籃東區冠軍戰的第四戰結束，由老鷹在主場追平與公鹿的系列賽，至今2:2雙方處於平手的狀態，這個系列賽傷兵問題頻傳，Game3 意外踩到裁判腳扭傷的老鷹少主楊(Trae Young)週三第四戰被迫作壁上觀，該役公鹿王牌字母哥(Giannis Antetokounmpo)下半場落地時造成左膝過度延伸而傷退，週五(7/2)上午08:30關鍵的天王山之戰會由誰率先聽牌呢？

第五戰雙方最大的勝負因子當然是球星受傷的嚴重程度與恢復狀況，依兩軍主力能否及時歸隊上場，分成以下4個狀況與相對應預測賽事的進展情形，提供給喜歡玩運彩的朋友們參考。

1.字母哥及時歸隊、楊未能上場。字母哥在主場及時歸隊會讓公鹿全隊士氣大增，老鷹心態上可能會放在下一戰楊於亞特蘭大自家主場歸隊再與公鹿一拚生死，首推『公鹿讓分過盤』。

2.字母哥未能上場、楊及時歸隊。字母哥未能上場對公鹿的傷害不只在進攻方，曾任去年聯盟最佳防守球員的他，以強壯的身軀配上靈活的腳步在防守面對公鹿的幫助難以言喻，因此『老鷹不讓分勝』以及『客隊大分』都是可以考慮投資的。

3.字母哥與楊都可上場。主推『小分』，雙方王牌都帶傷上陣，絕對還是球隊進攻的第一出手選擇，但無論是手感還是體能預計都不會在狀態上，再加上上場時間會受到球團限縮而切割得比較零碎，命中率下降的情況下小分是最佳投注選項。

4.字母哥與楊都無法上場。公鹿出手權會全部轉移到二哥米爾頓(Khris Middleton)的身上，受限於進攻手段主要是中距離跳投的米爾頓，比較容易受到老鷹防守的壓制，相對的老鷹的威廉斯(Lou Williams)、伯格登諾維奇(Bogdan Bogdanovic)、亨特(Kevin Huerter)、賈里納里(Danilo Gallinari)…等隨時都可以跳出來得分，建議投注高賠的『老鷹不讓分勝』。