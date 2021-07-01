福和客運1日貼出公告表示，該公司因疫情及大環境經營不易等因素造成營運困難，故將於8月1日起停駛營運，感謝員工一路支持，該公司將依法給予員工應有權益，並協助員工轉任帶使公司任職事宜。業界表示，這是「客運業倒下的第一張骨牌，也希望是唯一的一張」。

過去一年半以來大眾運輸運量雪崩式般下滑，據公路總局統計，至6月28日已有48家業者提出減班申請，共核准400條路線，平日減幅57％，假日減幅更高達63％。

福和客運的前身為1972年成立的「雙和客運股份有限公司」。1980年3月，雙和客運改組為「福和客運股份有限公司」，董事長是徐聖智。該公司原本主要經營新北市公車客運業務、跨省市一般道路客運業務與國道客運，包括新北市新店區，台北市文山區、中正區、大安區、信義區、松山區，基隆市仁愛區、中山區。福和客運如今僅剩一條路線，也就是基隆到新店的1551線，該路線行經國道一號，沿途會停靠舊宗路、基隆路、松山車站、世貿中心、基隆等地，是不少通勤族依靠的路線之一。