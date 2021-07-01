苗栗縣政府從2日起開放施打莫德納疫苗。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣30日再度「嘉玲」，縣長徐耀昌仍提醒民眾Delta變異株傳染力強，致死率高，希望鄉親配合提高警覺。同時，由於縣民目前普偏排斥AZ疫苗，使得目前苗栗縣內AZ疫苗仍有剩餘，縣府決定從2日開放65歲以上長者施打AZ疫苗，鼓勵大家踴躍接種。

苗栗縣從2日開始施打莫德納疫苗，縣府已規畫在18鄉鎮市衛生所、社區接種站及縣內13家合約醫院辦理莫德納疫苗接種事宜，其中2至4日是規劃75歲以上長者，預約接種莫德納疫苗，相關接種里別、時間已公告於各衛生所網站及FB。至於第1-5類及第6類孕婦欲施打莫德納疫苗，則請先接洽接種地點預約後施打。

由於國內施打AZ疫苗傳出多人打後猝死事，使得長者施打出現緩打潮，多數民眾都希望等候莫德納或是輝瑞疫苗，造成目前苗栗縣仍剩餘相當數量的AZ疫苗。為避免過期浪費，縣府決定從2至7日開放第8類65歲以上長者施打AZ疫苗，歡迎有接種意願的民眾，直接洽詢縣內21家診所及13家合約醫院預約後施打。

徐耀昌呼籲民眾務必依約定時間，前往指定地點施打新冠疫苗，提升接種率才能達到群體免疫的效果。