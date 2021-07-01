7月起機組員只要完整接種2劑疫苗達兩周，且抗體檢測陽性，入境就可「不必」14天居家檢疫，僅需7天自主健康管理（結束日須PCR陰性）。外界關注一般民眾若也打完2劑疫苗，也可比照辦理嗎？衛福部長陳時中1日回應，要等滿足2條件後，才會思考放寬。

陳時中說，當前還在處理本土疫情，機組員由於有運輸、航空的必要性，因此在政府高度監測下對機組員放寬，如此，台灣經濟才能放寬。至於對一般民眾，要等「疫情穩定、疫苗覆蓋率更高」兩條件滿足時，才會思考。