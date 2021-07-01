機組員打2劑疫苗可縮短檢疫 民眾則需再等等 15:022021/07/01 工商 郭建志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （圖為桃園機場第二航廈入境管制區發燒篩檢站內，2名疾管署防疫人員利用紅外線體溫感測器檢測旅客體溫。圖／本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 7月起機組員只要完整接種2劑疫苗達兩周，且抗體檢測陽性，入境就可「不必」14天居家檢疫，僅需7天自主健康管理（結束日須PCR陰性）。外界關注一般民眾若也打完2劑疫苗，也可比照辦理嗎？衛福部長陳時中1日回應，要等滿足2條件後，才會思考放寬。 陳時中說，當前還在處理本土疫情，機組員由於有運輸、航空的必要性，因此在政府高度監測下對機組員放寬，如此，台灣經濟才能放寬。至於對一般民眾，要等「疫情穩定、疫苗覆蓋率更高」兩條件滿足時，才會思考。 工具機業拚列優先打疫苗名單 中央：一律送衛福部處理 防殘劑特權 北市議員：網路預約 #機組員 #疫苗 #放寬 #滿足 #入境 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北3公所鼓勵接種疫苗 重陽禮金信封現巧思 11:092021/07/01 寶島 彰化詐團打殘劑索費1500 王惠美籲別上當 04:102021/07/01 地方新聞 桃園線上預約診所好困擾 一天僅20劑疫苗電話預約破百通 13:002021/07/01 生活 吳宗憲捐快篩劑嘆行善不容易 04:102021/07/01 娛樂新聞 嘉縣莫德納開打 72至74歲縣民限定 04:102021/07/01 地方新聞 台積電協助促疫苗來台 美國證實 04:102021/07/01 焦點要聞 殘劑累死基層 時力籲中央思考可行做法 中市府：不符市民預約效益 12:212021/07/01 生活 頭條揭密》缺疫苗防不住Delta變種 一旦擴散台灣至少再封半年 03:582021/07/01 政治 「救人如救火」 慈濟獲政府授權採購BNT疫苗 13:012021/07/01 生活 只要72歲都可搶 新北莫德納還剩4萬劑 預約到晚上10時 11:272021/07/01 生活 台灣這點贏全球 俄羅斯正妹不回國打疫苗原因曝光 13:432021/07/01 生活 生活熱門新聞 缺水掰掰！全台水庫一片藍曾文衝破50％ 僅剩這2水庫很緊繃 - 生活 獨／板橋某診所醫師快篩陽性 看診人數嚇壞疫調人員 - 生活 712解封穩了？北捷車廂照曝光 這一幕讓眾人嚇傻 - 生活 中壢超級傳播者已插管難疫調 衛生局長：可能還有漏掉的 - 生活 女曝切芒果神招 3秒「滾動式去皮」 精湛刀工8千人驚嘆 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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