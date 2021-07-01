菅田將暉與女友小松菜奈定期作《線：愛在相逢時》。（車庫娛樂）

菅田與有村架純合作的《花束般的戀愛》近期將在台上映。（車庫娛樂）

星野源（右）最新電影作品《罪之聲》即將在台灣上映。（車庫娛樂）

「國民男友」許光漢主演的電影《你的婚禮》將在7月9日GP＋線上獨家首播，《你的婚禮》在大陸票房賣破35億，台灣未上映先轟動，「許太太們」都等不及一賭《你的婚禮》風采，《你的婚禮》也將在7月2日舉辦線上首映會，開放觀眾經由電影首映平台「Magic Hour」參加，搶先沉浸在許光漢的超強魅力中。

《你的婚禮》是許光漢首部挑大樑的電影作品，改編自韓片《婚禮的那一天》，他在片中飾演體育生周瀟齊，對轉學生尤詠慈（章若楠飾）一見鍾情；許光漢與章若楠在《你的婚禮》CP感破表，互動閃瞎不少人，兩人的初次相見也令人印象深刻。章若楠表示：「第一印象就是許光漢話很少，彬彬有禮，不說話的時候，有種難以接近的感覺。」許光漢聽了連忙喊冤，開玩笑說：「大聲一點，難以接近的部分大聲一點。」讓章若楠害羞大笑，強調那是初次印象，並連講三次許光漢就是很帥、很帥、很帥，現場沒有人不喜歡他！可見兩人因戲培養出了好交情。

除了《你的婚禮》外，「Magic Hour」也將舉辦多部電影線上首映會。原定《花束般的戀愛》、《罪之聲》、及《線：愛在相逢時》等院線新片的實體首映會，因應疫情關係也將改為線上首映會方式舉辦，邀請觀眾搶先觀影，並期待全台影城開門的那一天。

日本當紅實力派演員菅田將暉近來愛情事業兩得意，日媒報導菅田將暉與女友小松菜奈最近開始了同居生活，菅田因擔心女友被追走，希望可以立刻結婚，兩人曾三度合作電影，其中定情之作《線：愛在相逢時》將在7月7日舉辦線上首映會邀請台灣觀眾搶先觀影，而菅田與有村架純合作的另一部作品《花束般的戀愛》近期將在台上映，7月5日也將搶先舉辦線上首映會為之後的院線上映預熱。

今年才宣布閃婚與《月薪嬌妻》新垣結衣閃婚的星野源，他最新電影作品《罪之聲》即將在台灣上映，同樣備受矚目，《罪之聲》故事敘述新聞記者阿久津英士（小栗旬飾）追查的案子為30多年前，以食品公司為目標的一連串恐嚇企業事件，另一方面，在京都經營西裝店的曾根俊也（星野源飾），發現30多年前犯罪集團所用的威脅錄音帶出現自己年幼的聲音，改編自真實懸案的電影《罪之聲》將在7月6日舉辦線上首映會。即日起只要免費註冊「Magic Hour」成為會員，填選登記想參加的首映場次，就有機會抽中參加電影的線上首映會。