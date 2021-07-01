市議員黃馨慧（右）感謝西屯區鐵板燒店不畏疫情虧損，自發性連續3天提供現做便當給「中華民國扶弱成長協會」小朋友品嘗，不景氣中為社會注入防疫溫暖愛心。（市議員黃馨慧提供）

逢甲國際觀光夜市昔日人潮摩肩接踵，如今人車稀疏。（陳世宗攝）

夜市攤商因避免群聚不能營業，造成街巷道一片空蕩蕩。（陳世宗攝）

全國三級警戒造成各商圈哀鴻遍野！逢甲商圈文華路等處，隨處可見店面頂讓及招租出售廣告，消費市場面臨空前大挑戰。市議員黃馨慧1日指出，西屯區鐵板燒店不畏疫情虧損，自發性連續3天提供現做便當送給「中華民國扶弱成長協會」小朋友品嘗，不景氣中為社會注入防疫溫暖愛心。

台中市西屯區逢甲商圈是中部知名的商圈之一，非疫情期間吸引來自國內外的觀光客，慕名前來觀光旅遊帶動商圈住宿、小吃與消費。受到新冠肺炎疫情三級警戒影響，不僅商圈門可羅雀，高昂的店鋪等租金業者難以維生關門歇業，目前商圈淪為一片空蕩蕩。

市議員黃馨慧指出，鐵板燒店廖姓老闆疫情前，生意十分興隆，五月份3級警戒後禁止內用，業者靈機一動改作外帶便當，菜色也毫不馬虎，不但有雙主菜配菜多樣且豐富。吳姓業者對於自發性送豪華便當給社福機構活動，強調「他很開心」。

黃馨慧說，疫情3級警戒，中市有逢甲夜市等8處攤商選擇配合政府防疫政策停業已1個半月；餐飲服務業因為禁止內用生意一落千丈，此時還能發揮愛心、做便當送給社福機構，讓小朋友也能品嘗到豐盛美食，果真「台灣最美的風景是濃濃人情味」，期盼早日解封，讓市民回復正常生活。

逢甲商圈業者強調，福星路旁的店家還是可以營業，文華路攤商夜市因避免群聚不能營業，消費者到逢甲商圈最愛的就是逛夜市，既然夜市不能營業，就無法吸引消費者；希望在有效防疫配套措施下，政府能夠衡量微解封，以免店家難以維生，只好拱手讓人。