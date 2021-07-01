【愛傳媒藺奕專欄】六月來到了最後。上一個六月，我倆摸黑馱著獨木舟滑出清水斷崖漂在海面看日出，之後還去齊柏林17年六月最後墜落地點，一切恍似昨日。

一整個月，我們平安待在家裏，幸褔感並不輸給昨日，因為幸福不是你能左右多少，而是多少在你左右。許多人悶壞了，覺得關在家裏太煎熬，忘記煎和熬都是變美味的方式，加油也是。

從國外經驗看，我覺得台灣疫情頂多才打完第一節，如果是籃球，就是四分之一，假如是冰球，就是三分之一，我相信有九成九的台灣女孩並不知道美國冰球正在季後賽，許多單身女的生活永遠只是寵物咖啡和追劇，妳又不是演古裝戲，站在原地追劇，男人就像俠客飛簷走壁撲向妳？

妳的生活這麽貧乏，門檻就降低了，就會碰到「我喜歡妳，我們在一起吧！」這種菜雞男，還以為人家在表白。

在哥跟妳說明文法之前，先看下維基百科「表白」的定義：「向他人坦誠陳述自己內心的秘密或想法。」所以前一句並不是表白、只是表態，後一句是祈使句、是命令，於是讓妳心頭小鹿亂撞的「表白」，在我看來，他只把妳當搓澡小妹或快遞。

就算妳有最好的美貌，如果妳無趣，妳就是兵馬俑，站在妳旁邊的，也全是兵馬俑，而且全部都在坑裡，妳想不被渣男騷擾，想結識思考有主見、品味有坡度的男人，妳得自己想辦法先走到那裏。

別再跟我哭妳好喜歡他但他都不理妳之類的蠢話了，妳喜歡的人應該是妳的動力，而不是妳的傷口。你喜歡的事，應該讓你充實，而不是焦慮。

宅在家多好，看著對方的動態，每天安排近似的學習，保持量子糾纏的狀態，往前走，每天醒來都有動力。

「家」和「愛」的共同點，就是這兩個字的頭上都有遮攔，疫情時代，淺淺喜，靜靜愛，深深懂得，淡淡釋懷。望遠處是風景，看近處才是人生。唯願你我，歲月無恙，只言溫暖，不語悲傷。

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。